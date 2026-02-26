Nihat Kahveci'den olay Osimhen sözleri: 'Bir sıkıntısı mı var sevinmiyor?'

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Juventus'a deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen toplam skorda 7-5 üstünlük kurdu ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"SİZ HANGİ RUH HALİNDESİNİZ?"

"Şampiyonlar Ligi çok zor bir lig, inanılmaz bir lig. Hiçbir skorun garantisi yok. Maç önü yayınında inanılmaz geri dönüşlerin olduğundan bahsetmiştik. Vallaha mutlu muyum, üzgün müyüm, kızgın mıyım bilmiyorum. Siz hangi ruh halindesiniz?"

"TEŞEKKÜRLER KENAN"

"Tebrikler Galatasaray. Juventus'a 7 gol attı. Bu turnuvanın gediklisi takıma içeride 5 gol atıyorsun, deplasmanda 2 gol atıyorsun. Juventus 10 kişi kalmış... Belki 7 atarlar sana. Toplamda 7-5 bitiyor. Mutlu olmamız lazım... Eksik ağabey eksik! 47. dakikada 10 kişi kaldılar, 'Tamam ya fişi çektik' diyorsun... Onun üzerine 10 kişiden 2 gol yiyorsun. Teşekkürler Zhegrova, teşekkürler Boga, teşekkürler Thuram, teşekkürler Kenan."

"ARTIK ADAMLARIN PİLİ BİTTİ"

"Ne diyeyim ya? Nabzım son zamanlarda ilk defa bu kadar yükseldi. Ya buraya kadar gelmişken... Milli takım maçı gibi izliyorum. Gerçekten hangi ruh halindeyim bilmiyorum. Şu an övsem dert ki övmek de lazım. Sonuçta uzatmalarda... Artık adamların pili bitti. Koşacak güçleri kalmadı. Daha ne yapsınlar ya?"

"OSIMHEN SEVİNMİYOR!"

"Helal olsun Barış, 1 gol - 1 asist. Helal olsun Osimhen. Osimhen'i de ayrı konuşmak lazım, sevinmiyor. Osimhen sevinmiyor! Oynanan futbola mı sevinmiyor, başka bir sıkıntısı mı var sevinmiyor? Ben olsam maç sonu sorarım. Rize'ye de gol attın sevinmedin. 5-2'lik Juventus maçında da bir şey var maç sonunda. Bugün de gol attı sevinmedi."

"OYUN OLARAK SINIFTA KALDI"

"Bir galibiyet ancak bu kadar sıkıntılı gelir. 5-0 olsa neden oldu demezdim. Skor olarak turu geçti Galatasaray ancak oyun olarak sınıfta kaldı. Bu 90 dakikanın özeti bende bu."

"SANE HAYAL KIRIKLIĞI!"

"Sane... Olmaz! Galatasaray'da sakatlık sonrası dönenlerde sıkıntı var. İlkay da dönemedi, Yunus dönemedi. İlkay bugün de yoktu. Sane hayal kırıklığı! Tam onun maçı, geniş alan var. Tüm topları kaptırdı!"

"GALATASARAY EKSİK OYNADI"

"Rakip 10 kişi değildi, 15 kişi oynadı. Galatasaray eksik oynadı bugün."

"FUTBOL 'KESİN KAZANDIM' DÜŞÜNCESİNİ KALDIRMAZ"

"Futbolda her zaman konsantre olacaksın. Futbol kibir kaldırmaz, futbol havalanmayı kaldırmaz, futbol 'Kesin kazandım' düşüncesini kaldırmaz. Sonu güzel oldu, eziyet çektiğimize değdi. Mübarek Ramazan günü insanları ne hale soktular televizyonda tahmin bile etmek istemiyorum. Bayağı günaha giren olmuştur izlerken. Öyle bir maçtı.

