Nihat Kahveci'den olay Galatasaray iddiası: 'Bu oyunla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final görür!'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fransız temsilcisi Monaco'ya 1-0 mağlup oldu.

Zorlu mücadeleyi Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"İKİNCİ YARI SAHAYA BAŞKA BİR TAKIM MI ÇIKTI?"

Galatasaray'ın ilk yarı ve ikinci yarıdaki performansları arasında büyük fark olduğunu söyleyen Nihat Kahveci, "Siyahla beyaz gibiydi. İkinci yarı ne olduysa... Başka bir takım mı çıktı? Balogun hat-trick yapabilirdi, sağ olsun kaçırdı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi ve Samsunspor maçında da aynı duruma düştüğünü hatırlatan Kahveci, "İlk yarı Galatasaray iyi oynadı, ikinci yarı rakipler. Aklım almıyor... İlk yarıyı izleyip Galatasaray Monaco'ya kaybetti diyoruz. Monaco ikinci yarı 4 gol atsa neden attı demem." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın ikinci yarıda neden oyundan düştüğüyle ilgili konuşan Nihat Kahveci, "Barış Sane'ye pas vermeye çalışıyor, kaptırıyor. Osimhen Barış'ın önüne atsa karşı karşıya kalacak, uzun atıyor. Jakobs, Barış'a veremiyor. Bunlar hep pozisyon olabilecek aksiyonlar ama bireysel hatalardan top geriye dönüyor. Geriye dönerken harcadığın efor da var. Zaten gitmiyor makine, benzinciye uğruyor 'Baba bugün benzin yok' Yok yani ikinci yarı. Galatasaray'ın gücü 60 dakikaydı, 45'e inmiş gibi." sözlerini sarf etti.

ÇEYREK FİNAL İDDİASI!

Nihat Kahveci son olarak Galatasaray için çok konuşulacak bir iddiada bulunarak, "Galatasaray ilk yarıdaki oyunuyla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final görür." ifadelerini kullandı.