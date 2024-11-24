Nihat Kahveci'den Okan Buruk'a sert eleştiri: 'Buradan seslenmek istiyorum, bizi yorma hocam'

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Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bodrum'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken Efe Bilsel 45. dakikada kırmızı kart gördü ve Bodrum FK'yı 10 kişi bıraktı.

İkinci devrenin başında oyuna dahil olan Batshuayi, 54. dakikada sahneye çıktı ve Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray 3 puanı tek golle aldı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 5. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 34 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.

Sarı kırmızılılar için zorlu geçen bu müsabakayı Kontraspor'da masaya yatıran eski milli futbolcu ve günümüzde yorumculuk yapan Nihat Kahveci, sert eleştirilerde bulundu.

İşte Kahveci'nin açıklamaları:

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'MİLLİ ARAYI HİÇ İYİ DEĞERLENDİREMEMİŞLER'

"Galatasaray'ın bugünkü oyunu kabul edilemez. "Tottenham’a karşı 70 dakika boyunca son yılların en dominant oynayan Galatasaray’ı izlemiştik. Şimdi milli takım arası ülkesine giden oldu, tatile giden oldu. Bu arayı hiç iyi değerlendirmemişler."

ZIYECH'İN KAÇIRDIĞI POZİSYON HAKKINDA

"Bu kadar kötü vurulmaz. Ziyech, 35 metreden vuruyordun çataldan çatala atıyordun. O golü nasıl kaçırdın bilmiyorum. Bu arada Osimhen ile ilgili hep konuşuyoruz"

OSIMHEN PARANTEZİ

"Osimhen ile ilgili hep konuşuyoruz. Gol atıyor, Icardi'ye gol hediye edip ondan daha fazla seviniyor. Victor Osimhen; ne kadar egoist, bencil bir forvet olmadığını tekrardan gösterdi. İlk yarıda neredeyse pozisyona giremedi. Böyle oyuncular normalde ikinci yarıda karşı karşıya pozisyonlarda 'Ben bugün golümü atayım' der. Hakim'e 'En temiz pozisyonda şu an sensin, al da at' dedi. Doğruyu da yaptı ama Hakim doğruyu yanlışa çevirdi. Ondan beklenmeyecek bir vuruştu."

'BİZİ YORMA HOCAM'



"Galatasaray 1-0 kazandı’ desek kimse inanmaz. Sahada; Osimhen, Mertens, Sallai, Yunus var. Nasıl 1-0 bitti diye şaşırılabilir. İşin ilginç tarafı sarı-kırmızılı takım 1-0 öndeyken 1 kişi eksik olan Bodrumspor 92 ile 96. dakika arasında gol aradı. Okan Hoca'ya buradan seslenmek istiyorum bizi yoruyor. Kim nerede oynuyor diye yazıyorum bir bakıyorum 4 kişi başka yerde. Sallai bugün; sol bek oynadı, sol kanat oynadı, Osimhen’in yanında çift forvet, sağ kanat oynadı. Barış, Yunus da aynı. Defans hep değişti. Bizi bu kadar yorma hocam"

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'VOLKAN DEMİREL'İ TEBRİK EDERİM'



"Volkan Demirel hocalı Bodrumspor'u da tebrik ediyorum. 10 kişi kalmasına rağmen dakika 96'ya kadar koştu. Ölümüne koştu, mücadele etti. Kalitesine göre ön taraflara da geldi. Özellikle ikinci yarıda oyuna giren Seferi ile de geldi. Son topları kullanamadılar. Dimitrov da etkiliydi ancak son vuruşu zayıftı. Barış'la mücadeleleri iyiydi. Bodrumspor, gücünün yettiğince iyi mücadele etti. Bugün son bölümde bir puan alsalar şaşırmazdım."