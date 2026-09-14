Nihat Kahveci'den Okan Buruk'a sert eleştiri: 'Artık duymak istemiyorum!'

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Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Zorlu mücadeleyi Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"GALATASARAY DEFANSİF OLARAK İYİ DURDU"

"Galatasaray, bugün Kocaelispor'a karşı defansif olarak iyi durdu. Önceki maçlarında çok gol yemişti. Skor tabelası eksik kaldı. Maçta daha çok gol olabilirdi. Kocaelispor da iyi takım; Kocaeli deplasmanları o seyirci ve atmosferle beraber büyük takımlar için zor geçecek."

"DENİZ GÜL SINAVI GEÇTİ"

"Tebrik ediyorum mücadelesini. Bazı pozisyonlarda kendini yere attı. Bir gün ikinci sarıyı yersin. Arkası dönüp top tuttu, hava toplarında iyiydi. Deniz Gül; bana göre ilk resmi maçında, bazı gereksiz fauller yapsa da sınavı 10 üzerinden 8 ile geçti. Osimhen'in yerine oynamak kolay değil. Golünü attı, sayılmadı. Bence taraftarlar da performansından memnundur."

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"BARIŞ ALPER KULÜBEYE DOĞRU GİDİYOR"

"Yine Barış Alper Yılmaz'ın sahada olmadığı bir maç izledik. Hiç kusura bakmasın. Hoca onu kazanmaya çalışıyor. Sağda, solda, forvette oynatıyor olmuyor. Sonra sağ bek, sol bek en sonunda da kulübede oturmaya doğru gidiyor."

"LEAO, RİSK ALMAYI SEVEN OYUNCU"

"Rafael Leao, risk almayı seven oyuncu. Bunlar benim için çok önemli. Yana oyna, geriye oyna yapmıyor. Öndeki koşan oyunculara pas atıyor. Torreira, şu ana kadar takımın iyilerinden biri."

"OKAN BURUK'TAN KÜFÜR DUYMAK İSTEMİYORUM!"

"Hocam, bütün kameralar çekiyor. Artık herkeste telefon var, kamera var. Ağzından çıkanlara dikkat et ya. Avrupa maçında küfürleri duyduk. Bugün de duyduk. Bela okuyorsun. Ben de okudum Avrupa maçında verdiği penaltıya o ayrı. Duramıyor. Karakteri öyle. Liderken söylüyorum. Herkes istifa derken de onu ben savunurum. Ama ben her maçta Okan Buruk'un ağzından, küfür ya da bela okuma duymak istemiyorum."