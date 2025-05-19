Nihat Kahveci'den Muslera'nın penaltısına saygısızlık yorumu! 'Ben olsam attırmam'

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Süper Lig 2024-25 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar, 25. Kez kupayı kazandı.

Galatasaray, 25. Şampiyonluğun ardından 5. Yıldızı da formasına yazdırmaya hak kazandı. Cimbom bu şampiyonlukla beraber gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermeyi de hak etti.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'ÇOK KENETLENDİLER'

"2024/2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı tebrik ediyorum, hak ederek şampiyon oldular. Özellikle Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final maçından sonra yükselen ivme... O maçla aldıkları ivmeyle 4 gün önce Türkiye Kupası şampiyonluğu geldi. Bugün de Süper Lig şampiyonu oldular. Çok kenetlendiler."

'KALEYİ TUTTUĞUNDA HER TAKIMA GOL ATAR'

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"Galatasaray kaleyi tuttuğunda her takıma gol atar dedik. Avrupa'daki başarısızlık da ortalama 2 gol yemekten geldi."

'BEN OLSAM ATTIRMAM'

"Bugün Muslera bile gol attı. Ben olsam attırmam. Kerem ile Icardi penaltı için organizasyon yaptığında rakibe saygısızlık gibi oluyor. Ben o penaltıyı attırmazdım ama bir şey diyemem, saygı duyarım. Ben rakip olsam, saygısızlık olarak görürüm."

'OSIMHEN HER MAÇTA KAHRAMAN OLDU'

"Bu şampiyonlukta birçok ismin dönem dönem katkısı fazlaydı, kahraman oldu ama Osimhen her maçta kahraman oldu. Böyle bir şey yok! İnanılmaz bir katkı! Bana 50 tane maç say, 49'unda Osimhen'den bahsederiz."

'HİÇ KİMSE YAPI, HAKEM DEMESİN'

"Osimhen'den sonra kalitesini en çok gösteren isim Yunus Akgün'dür ki sezona Beşiktaş formasıyla başlamıştı. Sezon başındaki Süper Kupa maçında Beşiktaş'tan oynamıştı. Çok kötüydü ama helal olsun, Avrupa ve ligde büyük katkı verdi.

Hiç kimse yapı, hakem, o, bu, şu demesin. Son 15 yılda 8 şampiyonluk... Bir şeyler yapıyorsun ki oluyor. Her şampiyon, hak ederek olur."

'40 YILDAKİ BAŞARILARI NORMAL DEĞİL'

"Galatasaray'ın kupa sayısı 63, Beşiktaş'ın 37, Fenerbahçe'nin 35, Trabzonspor'un 26. Bu anlamda da büyük fark attı. Özellikle de 40 yıldaki başarıları normal değil. İnsanlara sorsan Galatasaray'ın en başarılı başkanı için 'Faruk Süren' cevabını verir, şu anda konuşan yok. Günle yaşıyorlar, bir sonraki sezon yeniden başarı bekleniyor. Bireyler değil takım önemli. Başarısızı yolluyorlar."

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'ICARDI, OSIMHEN KADAR TAŞIYAMAYABİLİRDİ'

"Osimhen olmasaydı; Mertens, Yunus, Barış'ın formsuz olduğu dönemde Galatasaray daha fazla puan kaybı yaşardı. Icardi, o bölümlerde Osimhen kadar taşıyamayabilirdi. Osimhen tek başına da maç alıyor, Icardi'ye hep destek lazım. Icardi de önceki 2 şampiyonlukta 1 numaraydı."