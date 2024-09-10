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Nihat Kahveci'den milli yıldızlara övgü üstüne övgü: Biri Carlos, diğeri Pirlo gibi!

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#A Milli Takım#Nihat Kahveci#İsmail Yüksek
Nihat Kahveciden milli yıldızlara övgü üstüne övgü: Biri Carlos, diğeri Pirlo gibi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 09:16

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. maçında İzlanda'yı konuk etti. Kırmızı - beyazlılar, rakibini 3-1 mağlup etti ve puanını 4'e yükseltti. Galibiyetin ardından spor yorumcusu Nihat Kahveci'den dikkat çeken yorumlar geldi. İşte detaylar...

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UEFA Uluslar B Ligi 2. maçında A Milli Takımımız ile İzlanda, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Ay-Yıldızlılar, rakibini Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti ve puanını 4'e yükseltti.

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, kırmızı - beyazlıların galibiyetini Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.

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İşte Kahveci'nin yorumları:

"İNŞALLAH ANCELOTTI DE İZLEMİŞTİR"

"İkinci yarıda Arda Güler resitali izledik. İnşallah Ancelotti de Arda'yı izlemiştir. İlk yarıda da Arda kötü değildi ama ikinci yarıdaki Arda'nın pasları muhteşemdi. Arda'nın ayakları yere sağlam basıyor. 30 yaşındaki yıldız tecrübesi var. Hakan'ın arada frikikleri Arda'ya bırakması da lazım."

"MERİH GÖREV ADAMI OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

"İrfan Can Kahveci çok süre almamasının bedelini ikinci yarıda ödedi. Umut Nayir bence beklenilenin üstünde oynadı. Merih de bugün tam görev adamı olduğunu, ihtiyaç duyulduğunda bu takımda her zaman oynayacağını gösterdi."

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Nihat Kahveciden milli yıldızlara övgü üstüne övgü: Biri Carlos, diğeri Pirlo gibi

"EREN ELMALI, CARLOS GİBİ"

"Kerem Aktürkoğlu haricinde 'Hiç böyle izlemedim dediğim bir oyuncu daha var; Eren Elmalı... Resmen kariyer maçını oynadı. Eren’den bu performansı beklemezdim Roberto Carlos’un en iyi dönemindeki gibi oynadı. Kariyer performansını gösterdi."

"İSMAİL'İ PIRLO'YA BENZETTİM"

"Merih'le Abdülkerim uyumlu oynadı. Toparlamış bir Abdülkerim gördüm. İsmail de çok iyi oynadı orta sahada. Pirlo gibi pas dağıttı. İsmail iyi oynadığında takım genel olarak iyi duruyor."

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#A Milli Takım#Nihat Kahveci#İsmail Yüksek

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