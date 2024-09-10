Nihat Kahveci'den milli yıldızlara övgü üstüne övgü: Biri Carlos, diğeri Pirlo gibi!

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UEFA Uluslar B Ligi 2. maçında A Milli Takımımız ile İzlanda, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Ay-Yıldızlılar, rakibini Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti ve puanını 4'e yükseltti.

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, kırmızı - beyazlıların galibiyetini Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.

Gözden Kaçmasın Gürsel Aksel, Milli Takım stadı olmalı Haberi Görüntüle

İşte Kahveci'nin yorumları:

"İNŞALLAH ANCELOTTI DE İZLEMİŞTİR"

"İkinci yarıda Arda Güler resitali izledik. İnşallah Ancelotti de Arda'yı izlemiştir. İlk yarıda da Arda kötü değildi ama ikinci yarıdaki Arda'nın pasları muhteşemdi. Arda'nın ayakları yere sağlam basıyor. 30 yaşındaki yıldız tecrübesi var. Hakan'ın arada frikikleri Arda'ya bırakması da lazım."

"MERİH GÖREV ADAMI OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

"İrfan Can Kahveci çok süre almamasının bedelini ikinci yarıda ödedi. Umut Nayir bence beklenilenin üstünde oynadı. Merih de bugün tam görev adamı olduğunu, ihtiyaç duyulduğunda bu takımda her zaman oynayacağını gösterdi."

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"EREN ELMALI, CARLOS GİBİ"

"Kerem Aktürkoğlu haricinde 'Hiç böyle izlemedim dediğim bir oyuncu daha var; Eren Elmalı... Resmen kariyer maçını oynadı. Eren’den bu performansı beklemezdim Roberto Carlos’un en iyi dönemindeki gibi oynadı. Kariyer performansını gösterdi."

"İSMAİL'İ PIRLO'YA BENZETTİM"

"Merih'le Abdülkerim uyumlu oynadı. Toparlamış bir Abdülkerim gördüm. İsmail de çok iyi oynadı orta sahada. Pirlo gibi pas dağıttı. İsmail iyi oynadığında takım genel olarak iyi duruyor."