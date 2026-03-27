Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgüler: 'Son yılların üretilmiş en iyi robotu!'

Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 09:43

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde konuk ettiği Romanya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Kosova'nın rakibi oldu. Nihat Kahveci, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finaline yükseldi.

Karşılaşmayı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Böyle maçları oynamak kolay değil, böyle maçlarda rakipten gol yememek kolay değil, rakibe az pozisyon vermek kolay değil, rakibe karşı bol pozisyon üretmek kolay değil. Bu maçlarda çok koşacaksın, koştular. Bu maçta mücadele edeceksin, ettiler. Bu maçta topun olduğu yerde üç kişiyle basacaksın, bastılar.

Son dakikaya kadar... Ferdi hala koşuyordu. Son dakikada gitti yine ortayı kestirmedi. Daha ne olsun? İşin mücadele, hırs, azim tarafı 10/10! Futbolun ofansif anlamdaki tarafında eksiklikler var mı? Var ama öyle bir gol attık ki... 1-0'lık maça yakışan bir gol! 3-0 yenmiş gibi de konuşmam gereken bir gol! Arda öyle bir pas verdi ki... İlk yarıdaki şutunu unutturdu. Ayağına sağlık koçum benim!

Diğer tarafta Fenerbahçe döneminden beri bilirler; son yılların üretilmiş en iyi “robotu” Ferdi dedim hep. Bugün güncellemelerini de yenilemiş, 2026 yılında “en iyi üretilmiş robot benim” dercesine oynadı. Robot gibi; sol bek, sol ön, merkez, iç... Sıfıra inip orta kesen, Kenan’la uyumlu, işin defansını yapan; ofansta da bir o kadar şık kontrol ve bitiricilikle... Bir golden fazlası, bir maçtan fazlası... Çok kıymetli, anlamı çok büyük bir gol attı. Herkesin ayağına sağlık, teşekkür ederim. Bir tane 90 dakikamız kaldı arkadaşlar; inşallah gideceğiz. Bu jenerasyon bunu hak ediyor.

Futbol olarak doydum mu? Sahada bu kadar yıldız, kaliteli oyuncumuz varken... Ofans kısmında doymadım. Defans kısmı ise 10/10'luk. İlk yarıda daha fazla üretim beklerdim, isabetli şut sayımız sıfır. Bazı maçlar forvet ister, bu da o maçlardan biriydi.

Orkun daha önce girebilirdi. Barış'la Kerem, çok koşmasına rağmen top ayaklarındayken bir şey üretemedik.

İsmail'in milli takımda kötü oynadığı bir maç hatırlamıyorum. Bugün çok kıymetli iş yaptı. Dönenleri aldı, şutların önüne atladı, duvar ördü, ayaklarını iyi kullandı.

