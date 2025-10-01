Nihat Kahveci'den Liverpool sözleri: 'İstersen 2 milyar euro harca, İstanbul sınırları içinde sana galibiyet yok! Galatasaray camiasını tebrik ediyorum'

Haberin Devamı

Galatasaray, dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpool'u Victor Osimhen'in penaltıdan attığı gole ile 1-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ardından zorlu mücadeleyi Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı takım hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"KİMSE BANA 'LIVERPOOL YEDEKLERLE ÇIKTI' DEMESİN!"

"Son dönemlerdeki en mutlu maç sonu. Galatasaray da Avrupa'daki güzel maçlarına ara vermişti. Bana demesinler, 'Bugün Salah oynamadı'. Adamların değeri, 1 milyar euro. Bana kimse 'Yedeklerle çıktılar, Chelsea'yi düşündüler' filan demesin."

"İSTANBUL'DA SANA GALİBİYET YOK LIVERPOOL!"

"Bazı maçlar vardır, son dakikaya kadar acı çekersin, mücadele edersin, koşman gerekir, duvar örmen gerekir, terinin son damlasına kadar sahada bırakman gerekir. Galatasaraylı futbolcuları, teknik heyeti, başkanını, yönetimini, stattaki dakika 1, dakika 100 susmayan taraftarını, bütün Galatasaray camiasını, tüm Türk futbol severlerini tebrik ediyorum. Tek kelimeyle helal olsun. Çok mutluyum, çok gururluyum.

Liverpool, herhangi bir Türk takımına karşı İstanbul sınırları içinde sana galibiyet yok. İstersen 500 harca, istersen 1 milyar euro harca, istersen 2 milyar euro harca. Yine yendik. Muhteşem oldu. Frankfurt maçından sonraki üzüntümüz de geçti."

"SANE, BÖYLE BİR GALİBİYETTEN SONRA KONUŞAMAZ"

"Böyle bir galibiyetten sonra kimse konuşamaz. Kulübede Messi ile Cristiano Ronaldo olsun, 'Hocam beni niye oyuna almadı?' diyemez. O yüzden Leroy Sane de diyemez. Eğer derse sıkıntı yaşar. Öyle bir şey de demez."

"GALATASARAY'DA GERÇEK BİR MAKİNE VAR; SINGO!"

"Galatasaray'da bir makine var, gerçekten makine! Kusursuz oynadı sağ bekte, Singo! Muhteşem bir oyuncu. Jakobs, 'Salah falan fark etmez, Frimpong çabuksun falan fark etmez' dedi. Çizgide kalecilik bile yapıyor, topu çıkarıyor."