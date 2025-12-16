Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: 'Bambaşka bir oyuncu! O iyi olduğunda takım başka bir şey oynuyor'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, dün akşam sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 4-0 mağlup etti ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Mücadeleyi Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"FENERBAHÇELİLER MUTLU VE UMUTLU"

"Brann deplasmanı 4 gol, bugün 4 gol. Fenerbahçeli taraftarlar mutlu, umutlu, keyifli, geleceğe bakar şekilde maçtan ayrıldılar."

"İLK YARI ÇOK İYİ AMA..."

"İlk yarıda konuşacak çok şey var. Fenerbahçe'nin konsantrasyonu, coşkusu, isteği, doğru oyun şekli, kenarları iyi kullanması, Asensio performansı, Talisca'nın skor devamlılığı...

Fenerbahçe'yi ilk yarı ve ikinci yarı olarak ayırmak lazım. Fenerbahçeli bir taraftar, ilk yarı sonunda uyusa maçta bir şey kaybetmemiş olurdu, Asensio'nun gol pozisyonu hariç. Başka hiçbir şey yok.

Fenerbahçe adına söyleyebileceğim net bir şey, kusursuza yakın bir futbol. İkinci yarıda da Galatasaray'ı kopyalamış bir Fenerbahçe performansı."

"ASENSIO DER SUSARIM, BAMBAŞKA BİR OYUNCU!"

"Asensio der susarım. Bambaşka bir oyuncu. Eskiden beri yaptığımız canlı yayınlarda 'Ne lüksü var Fenerbahçe'nin Asensio'yu almıyor, böyle bir kaliteli futbolcuyu depodan çıkarın' dedik. Şampiyonlar Ligi'nden elenildi, gelmedi. Neymiş o dönem çok pahalıymış! Şampiyonlar Ligi'ne girsen 40 milyon euro cepte. Çıkartırdın parasını. Asensio gelirken neler sunabileceğinden bahsettik. Geldiği günden bu yana da bunu sunuyor. Sağ ön, forvet arkası, sekiz, altı oynadı. Sol öne koy yine oynar. Tadic'in şut atanı dedik, her türlü şutu da atıyor. Oyunu yönetiyor, liderlik yapıyor. Bütün övgüleri hak ediyor.Not aldım 17 maçtır Fenerbahçe'de ve 11 gol katkısı var, 7 gol - 4 asist. Daha Ocak ayı da gelmedi. Asensio iyi olduğunda Fenerbahçe başka bir şey oynuyor."

"TALISCA'NIN SON VURUŞU BENDE OLSAYDI, REAL MADRID'DE OYNARDIM!"

"Şu Talisca'nın son vuruşu bende olsaydı Real Madrid'de oynardım. O vuruş öyle bir vuruş. Bir de altın hat-trick yapmış, onun moraliyle de gelmiş. Penaltıyı da çok doğru çok güzel atmış. Yalnız o top çıkmaz. O dakikaya kadar bence çıkmazları çıkaran Bahadır performansı olmasına rağmen o top çıkmazdı. Çok doğru yere, çok güzel vurdu."