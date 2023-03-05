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Nihat Kahveci'den Kayserispor - Fenerbahçe maçı yorumu! Yıldız oyuncuyu robota benzetti...

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Arda Güler
Nihat Kahveciden Kayserispor - Fenerbahçe maçı yorumu Yıldız oyuncuyu robota benzetti...
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 11:37

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Spor yorumcusu Nihat Kahveci maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin yıldızına robota benzetti.

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Kayserispor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Zorlu maçtan galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla sarı-lacivertliler oldu. Fenerbahçe'nin 3 puanı hanesine yazdırdığı karşılaşmayı Nihat Kahveci değerlendirdi.

Fenerbahçe'yi tebrik ederek sözlerine başlayan eski futbolcu, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Galatasaray'ın öyle ya da böyle 3 puanla geçtiği hafta, Kayserispor son 3 maçı kazanmış... Aklının bir ucu Sevilla maçında ama çıkıp maçın başında gol atıyorsun" dedi.

"SEVILLA KARŞISINDA BU OYUN OLMAZ"

Fenerbahçe'nin oyun gücünün Sevilla karşısında yetersiz kalacağını savunan Nihat Kahveci, "Fenerbahçe bu oyunla ligde kazanır ve kazandı da ama Sevilla karşısında bu oyun olmaz. Özellikle defansif anlamda. Lig artık 2 takım arasında geçecek ve Fenerbahçe de takibe devam edecek" ifadelerini kullandı.

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"SAMET BEKLENEN PERFORMANSIN ALTINDA"

Samet Akaydın'ın beklenen performansı gösteremediğini vurgulayan eski futbolcu, "Samet'in ayağı temiz ancak bir stoperden önce savunma görevlerini iyi yapmasını beklersin. Samet bence beklenilen performansı göstermedi" açıklamasını yaptı.

"EN İYİ ROBOT"

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golün hakkında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, "Ferdi'nin evine bir ceza makbuzu gelebilir. O top radara yakalanır çünkü. 131 km hızla gitmiş ve 28 metreden vuruyor bu topa. Son yıllarda üretilmiş en iyi robot diyorum Ferdi'ye. Nereye koysan oynuyor" ifadelerini kullandı.

"ARDA O İŞLERE GİRMEMELİ"

Arda Güler'in performansı hakkında da konuşan Nihat Kahveci, "Arda Güler'in işi kolay değil. Çocuk 20 dakikada her şeyi yapmak istiyor ve bugün zorlu deplasmanda bir anda 11'de buluyor kendini. Bugün yine topu tutma anlamında iyi işler yaptı. Gerçek Arda'yı 4-5 maç üst üste 70-80 dakika oynadıktan sonra göreceğiz. Karşı karşıya kaldığı pozisyonda atsa başka şeyler konuşurduk. Orada da bilerek mi düştü bilmiyorum ama o işlere girmemeli" yorumunda bulundu.

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Arda Güler

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