Nihat Kahveci'den Karagümrük - Beşiktaş maçı sonrası sert eleştiri! 'İyi bir maçını hatırlamıyorum'

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Jota Silva ve 71. dakikada El Bilal Toure kaydetti.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'SERİ GALİBİYET LAZIM'

"Kazanması gereken bir maçı kazandı Beşiktaş ama bir seri galibiyet lazım. Beklenilen bir sonuç çıktı. Beşiktaş'ta iyi oynayanlar vardı. Cengiz Ünder, beklentilerimin üzerinde skor katkısı yapıyor. Cengiz geldiğinden beri istatistik olarak hep var. El Bilal gol atmasına rağmen çok etkili değildi. Jurasek'in Alanyaspor maçının ikinci yarısı hariç iyi bir maçını hatırlamıyorum."

'RAFA SEN DE NİYE YOKSUN YA!'

"Jota Silva çok iyi bitirdi. Beşiktaş'a hep bir Silva lazım. Rafa yok ama Jota var. Rafa sen de niye yoksun ya! Rafa Silva sorununu Beşiktaş'ın çözmesi lazım. Taraftarın sevdiği oyuncu ama ağrılarını bahane ederek idmanlara çıkmıyor."

'ORKUN GELDİĞİNDE HAGI, ALEX BEKLENTİSİ OLUŞTU'

"Orkun Kökçü, Milli Takım'daki İspanya maçını da çok iyi oynamıştı. O performansını bugüne de yansıttı. Orkun kaptan gibi oynadı. İnşallah o da rahatlamıştır. Orkun geldiğinde Hagi, Alex beklentisi oluştu. Oyuncuya inanılmaz bir misyon ve liderlik yüklendi. Bunların altında ezildi. Bugünden sonra tekrar geliyorum izlenimi verdi. Beşiktaş'a geldiğinden beri en iyi maçı. Kimse demesin lig sonuncusu Karagümrük'e karşı."

"Bu hafta derbi var. Galatasaray veya Fenerbahçe puan kaybedecek. Beşiktaş belki iki takımla da puan farkını eritecek. Beşiktaş, bu dönemde İstanbul dışına çıkmayacak."

"Bana göre maçın oyuncusu Karagümrük'ten Grbic. Maç bu skorla bitmişsen onun sayesindedir. Kariyer performansı sergiledi. Grbic olmasa 4-5 gol olurdu. Yediği gollere hiçbir şey yapamazdı."

