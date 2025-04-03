Nihat Kahveci'den Jose Mourinho'ya sert sözler: 'Bir tane büyük maç kazanamadın!'

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Zorlu mücadeleyi Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci, karşılaşmanın son bölümünde oyuncular arasında yaşanan gerginliği ve maç bitiminde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkmasını değerlendirdi.

Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY EVLERİ DEĞİŞTİRDİLER DE BİZİM Mİ HABERİMİZ YOK?"

"Evleri mi değiştirdiler de bizim haberimiz yok? İki takım da birbirini deplasmanda yeniyor. İlk yarıda Galatasaray'ın oyunu çok iyiydi, Tottenham maçı gibi."

"NİYE GELDİN HOCAM?"

"İlk yarı çok kötü bir Fenerbahçe. Buralarda dokunuş yapman lazım Mourinho! Ligde ilk 5 sıradaki takımlara karşı dokunmadın, Rangers maçında ilk maçta 3-1 yenildin ama dokunmadın, Türkiye Kupası'nda son 8'desin ama yine dokunmadın. Niye geldin hocam? Hiçbir kritik maçta yoksun!"

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"DERBİ BİTMEYECEK SANDIM"

"Bir ara olaylar çıktı, derbi bitmeyecek sandım. Küfürler, kırmızı kartlar havada uçuştu."

"TARAFTAR ARTIK TEPKİ VERMELİ"

"Taraftarın artık tepki vermesi lazım. Üçüncü Galatasaray maçı oldu. Galatasaray, Türk hakem, yapı... Kendinize sorun: Hep başka etkenler yüzünden mi yenemediniz Galatasaray'ı?"

"BUNU DA MI GÖRECEKTİK!"

"Bunu da mı görecektik! Bu görüntü olmaz ağabey! Dünya bizi konuşur şu anda. Öncesinde ne var ne yok bilemem de... Olur mu ağabey ya! Yüz yüze de değil. Arkadan gelip burnunu sıkıyor Okan Buruk'un. Dünyaya fotoğrafımızı verdik, güzel oldu!"

"BİR İNSAN, BAŞKASININ BURNUNU NİYE SIKAR?"

"Bu görüntüyü biz vermedik, Mourinho verdi. Hocaya sorarlar, 'Neden burnunu sıktın?' diye. Bir insan, başkasının burnunu niye sıkar? Hiçbir şekilde tasvip etmiyorum ama merak ediyorum. Burun sıkma nedir ya! Bir teknik direktörün, diğer teknik direktörün burnunu sıktığını ilk defa görüyorum. Varsa bunun örneği gösterin. Bir insan bunu niye yapar ya! "Maymun gibi zıplıyor" dedin, koskoca camia sana sahip çıktı. Bir tane büyük maç kazanmadın! Sen gidip niye burun sıkarsın ya!"

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"BAŞARISIZLIK BU HAREKETLERLE ÖRTÜLMEZ"

"Mourinho! Başarısızlık bu hareketlerle örtülmez. Kupadan, UEFA'dan elendin. Maç önü bu maçın psikolojik olarak ligi etkilemeyeceğini söylüyorsun ama bu maç nerede oynansa önemlidir!"

"MOURINHO'NUN GİTMESİ LİGDEKİ BİR PUAN KAYBINA BAKAR"

"Ligdeki bir puan kaybına bakar Mourinho'nun gitmesi, bana göre. İş oraya geldi. Üç tane Galatasaray maçından bir tane galibiyet çıkaramadın. İkisi içeride. 5 gol yedin."