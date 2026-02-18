Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: 'Şu an görsem ayaklarını öperim!'

Haberin Devamı

Galatasaray, dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yenerek son 16 yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Sarı-kırmızılıların gollerini 15. dakikada Gabriel Sara, 49. ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey kaydederken konuk ekip Juventus'un golleri ise 16. ve 32. dakikalarda Teun Koopmeiners'den geldi.

Zorlu mücadeleyi Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"TÜRKİYE OLARAK GURUR DUYMALIYIZ"

"Türkiye olarak gurur duymalıyız. Herkes dünyada Galatasaray'ı konuşacak. Juventus'a 5 gol attı 5! Kolay değil. Çok gurur duyuyorum. Birbirinden iyi performanslar vardı. Bu turu geçtikten sonrası için de konuşalım. Gelecek adına umutluyum. Bu kadro boşuna kurulmadı."

"BARIŞ’I ŞU AN GÖRSEM AYAKLARINDAN ÖPERİM"

"Bu maç 23.00 seansında başlasaydı Galatasaray salı akşamı başladığı gollere çarşamba öğleden sonraya kadar devam ederdi. Barış'ı şu an görsem ayaklarından öperim. İkinci yarının başı çok acayip bir an var. Daha önce yaşanmışlıklar var taraftarla arasında. Çok kötü bir orta attı. Taraftar alkışladı. Barış ne yaptı ondan sonra… Sahada aktı resmen. Normalde Cambiaso da kırmızı kart görmeliydi. İki oyuncuya kırmızı kart göstertti say. Felç etti Juventus'u oradan."

"KİMSE 'JUVENTUS, ESKİ JUVENTUS DEĞİL' DEMESİN"

"Bugün en kötü Yunus oynadı ama ona da helal olsun. Olur bu maçlarda bazen. Bana kimse 'Juventus, eski Juventus değil' ya da 'kötü oynadılar' filan demesin bu seviyede. Böyle seviyede böyle maçlarda ben kabul etmem. Allah'ını seversen buralarda maça çıkmanın kıymetini iyi bilelim."

"OSIMHEN ÇOK HIRSLI BİR OYUNCU DEĞİL Mİ?"

"Osimhen çok hırslı bir oyuncu değil mi? Bugün 2 asist. Yunus'la Osimhen bugün çok uyumsuzlardı. Yunus'un performans dalgalanmasında daha önce taraftardan gördüğü tepkiler olabilir mi? Topu alır almaz hep Osimhen'i arıyor. Yunus'un fiziksel değil, kafasında özgüven gitmiş. Canı sağ olsun. Ben Yunus'un toparlanmasını ve daha iyi oynamasını bekliyorum."

