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Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: 'Adam makine ya!'

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#Galatasaray#Başakşehir#Nihat Kahveci
Nihat Kahveciden Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: Adam makine ya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 11:19

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Nihat Kahveci, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

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Başakşehir'de oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmayı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Nihat Kahveciden Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: Adam makine ya

"ADAM MAKİNE YA"

"Torreira'dan bir gol bir asist... 'Torreira'da hafif düşüş var, gitmek istiyor.' diyorlar Torreira'sız olmaz demiyor muyum ben burada. Düşsün biraz. Abdülkerim'le yarışıyor en çok dakikayı kim alacak 5. sezonla beraber diye. Adam makine ya!"

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"LEAO’NUN GALATASARAY’A ÇOK KATKI SAĞLAYACAĞINI GÖRDÜM"

"Leao bugün ilk defa Galatasaray ile forma şansı buldu. Atılan Torreira golü ki onu daha sonra anlatırız. Orada tiki takasıyla golün içindeydi. Dakika 81’de topa bir dokundu. O Milan’daki en iyi dönemindeki hızlı tren modunu açtı. Sıfıra indi. Güzel de bir orta kesti. Leao’da heyecanlandırdı Galatasaraylıları. Osimhen ile beraber onu düşündüğümde Leao’nun aç bir şekilde oynayacağını ve Galatasaray’a da çok katkı sağlayacağını gördüm."

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Nihat Kahveciden Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: Adam makine ya

Aleksey Batrakov hakkında konuşan Kahveci, "33. saniyede Osimhen’e müthiş bir asist yaptı arkadaşlar. Sağ köşede yaptığı ortayı hatırlayın. 6. Dakikada Yunus’un attığı şutta pası veren Batrakov’du. 7’de korner kullandı. 8’de kendi topundan sonra faul yaptı. 10’da Osimhen’e çok şık bir topuk pası var. 11’de yine Sara’ya bir pas verdi. Sara’nın şutu vardı. 26’da yine indi kenara orta yaptı. 27’de de Osimhen’in asistini iyi vuramadı, ıskaladı."

Maçın her anındaydı. Bir Ronaldinho, Neymar çalımları izlemeyeceğiz. Top gelmeden nereye oynayacağını biliyor. Çevre kontrolü iyi. Tek pası ne zaman kullanacağını biliyor. Ve rakip ceza sahası içerisine iyi giriyor. Gelmeden önce ne dediysek sahada gördük. Daha da iyi olacak. Bunu uzun zamana yaymalı. Osimhen çıktıktan sonra orta sahanın içinde kayboldu.' ifadelerine yer verdi.

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#Galatasaray#Başakşehir#Nihat Kahveci

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