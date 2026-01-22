Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza eleştiri! 'Süper Lig'de fark yaratıyor ama Avrupa'da işi normalleşiyor'

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Atletico Madrid, 4. dakikada Giuliano Simeone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın golünü 20. dakikada Marcos Llorente kendi kalesine attı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"GALATASARAY KÖTÜ MÜCADELE ETTİ DEMEM"

"İstenen alındı, bir puan. İyi oynanan bölüm var, çok kötü oynanan bölüm var, 'Aman bitsin' dediğimiz anlar var, Sara'nın son dakikalarda iki pozisyonu var. Sonuçta Galatasaray istediğini aldı, ilk 24 için 10 puan iyidir. Bugün Galatasaray kötü mücadele etti demem."

"YEDİĞİMİZ GOLDE ZİNCİRLEME HATALAR VAR"

"Galatasaray'ın topa sahip olduğu anlarda daha fazla üretmesini beklerdim ama dakika 4, 1-0 mağlupsun. Yediğimiz golde zincirleme hatalar var. Daha sonra moral bozmadan toparladı, çok net pozisyon vermedi. Bugün bir puan nefes aldırdı."

"ALLAH'TAN SÖRLOTH GÜNÜNDE DEĞİLDİ"

"Allah'tan Sörloth gününde değildi. Sörloth çıktıktan sonra da ön alanda top tutma sıkıntısı yaşadılar. Griezmann da eski Griezmann değil."

"SÜPER LİG'DE FARK YARATIYOR AMA AVRUPA'DA İŞİ NORMALLEŞİYOR"

"Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde net pozisyonları değerlendirmeyi sevmiyor. Bugün daha fazlasını beklerdim. Süper Lig'de fark yaratıyor ama Avrupa'da işi normalleşiyor. Karşısındaki de fizik olarak iyi ve çabuk olunca Barış, nötrleniyor."

"Sara oyuna girdikten sonra Galatasaray, topa sahip olmaya başladı."

"İlk yarıda en etkili isim Sane'ydi."

"İKİLİ MÜCADELELERDE İYİYDİ"

"Osimhen bugün bunu nasıl kaçırdı diyemedik, şutu yok. Ama çok koştu. İkili mücadelelerde iyiydi."

"Fenerbahçe, Gaziantep, Atletico Madrid. Galatasaray'ın ön tarafta net pozisyona girme sıkıntısı devam ediyor."