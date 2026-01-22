×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza eleştiri! 'Süper Lig'de fark yaratıyor ama Avrupa'da işi normalleşiyor'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Atletico Madrid#Şampiyonlar Ligi
Nihat Kahveciden Galatasaraylı yıldıza eleştiri Süper Ligde fark yaratıyor ama Avrupada işi normalleşiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 10:31

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Nihat Kahveci, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Atletico Madrid, 4. dakikada Giuliano Simeone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın golünü 20. dakikada Marcos Llorente kendi kalesine attı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"GALATASARAY KÖTÜ MÜCADELE ETTİ DEMEM"

"İstenen alındı, bir puan. İyi oynanan bölüm var, çok kötü oynanan bölüm var, 'Aman bitsin' dediğimiz anlar var, Sara'nın son dakikalarda iki pozisyonu var. Sonuçta Galatasaray istediğini aldı, ilk 24 için 10 puan iyidir. Bugün Galatasaray kötü mücadele etti demem."

Nihat Kahveciden Galatasaraylı yıldıza eleştiri Süper Ligde fark yaratıyor ama Avrupada işi normalleşiyor

Haberin Devamı

"YEDİĞİMİZ GOLDE ZİNCİRLEME HATALAR VAR"

"Galatasaray'ın topa sahip olduğu anlarda daha fazla üretmesini beklerdim ama dakika 4, 1-0 mağlupsun. Yediğimiz golde zincirleme hatalar var. Daha sonra moral bozmadan toparladı, çok net pozisyon vermedi. Bugün bir puan nefes aldırdı."

Gözden KaçmasınGalatasarayda Atletico Madrid maçı sonrası açıkladı İlk 24 savaşı sürüyor Maçın iki net kırılma noktası varGalatasaray'da Atletico Madrid maçı sonrası açıkladı! 'İlk 24 savaşı sürüyor! Maçın iki net kırılma noktası var'Haberi görüntüle

"ALLAH'TAN SÖRLOTH GÜNÜNDE DEĞİLDİ"

"Allah'tan Sörloth gününde değildi. Sörloth çıktıktan sonra da ön alanda top tutma sıkıntısı yaşadılar. Griezmann da eski Griezmann değil."

Nihat Kahveciden Galatasaraylı yıldıza eleştiri Süper Ligde fark yaratıyor ama Avrupada işi normalleşiyor

"SÜPER LİG'DE FARK YARATIYOR AMA AVRUPA'DA İŞİ NORMALLEŞİYOR"

"Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde net pozisyonları değerlendirmeyi sevmiyor. Bugün daha fazlasını beklerdim. Süper Lig'de fark yaratıyor ama Avrupa'da işi normalleşiyor. Karşısındaki de fizik olarak iyi ve çabuk olunca Barış, nötrleniyor."

"Sara oyuna girdikten sonra Galatasaray, topa sahip olmaya başladı."

Gözden KaçmasınGalatasaray - Atletico Madrid maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendiGalatasaray - Atletico Madrid maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!Haberi görüntüle

"İlk yarıda en etkili isim Sane'ydi."

Nihat Kahveciden Galatasaraylı yıldıza eleştiri Süper Ligde fark yaratıyor ama Avrupada işi normalleşiyor

"İKİLİ MÜCADELELERDE İYİYDİ"

"Osimhen bugün bunu nasıl kaçırdı diyemedik, şutu yok. Ama çok koştu. İkili mücadelelerde iyiydi."

Haberin Devamı

"Fenerbahçe, Gaziantep, Atletico Madrid. Galatasaray'ın ön tarafta net pozisyona girme sıkıntısı devam ediyor."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Atletico Madrid#Şampiyonlar Ligi

BAKMADAN GEÇME!