Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza: 'Dakikalar eriyor, krediler bitiyor!'

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Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi 4-3 kazanan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmayı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"GALATASARAY'A BİR YARIDA 3 GOL ATMAK KOLAY BİR ŞEY DEĞİL"

“İki takımı da tebrik ediyorum. Galatasaray 4-3 kazandı. Amedspor, 3-0 olduğunda da maçı bırakmadı. Amedspor bugün puan ve puanlar almak için elinden geleni yaptı. Bence fazlasını yaptı. Galatasaray'a bir yarıda 3 gol atmak kolay bir şey değil. Amedspor bunu başardı. Daha fazla gol ya da goller atabilirdi. Hep ön tarafa doğru oynadı. Ligde neden ikinci sırada olduğunu gösteren bir performanstı ama şu anlamda da Galatasaray'ı tebrik etmek lazım: Galatasaraylı oyuncular yorgun, en önemli oyuncularından biri Osimhen sakat. Bugün 46. dakikada resmen koskoca bir devre Leao sakatlanıyor, Leao olmadan da oynuyor.”

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"DÜZELMEYEN TEK ŞEY ZEMİN"

"Takım inanılmaz bir maç trafiğinden geliyor. Kolay maçlar oynamadı. Lille'i, Fenerbahçe'si, Stuttgart'ı, deplasmanda Konya'sı derken bugün bu zeminde... Her topçunun yere düştüğünde 'Acaba sakatlandılar mı?' diye ödümüzün patladığı bir zeminde... Galatasaray'da her şey düzeliyor... Sezon başında taraftar transfer gelmiyor diye isyan ediyor, sonra transferler geliyor. Sezonun içindeki futbol iyi olmuyor, o düzeliyor. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Galatasaray kırılganlığını bırakıyor, Lille'i yeniyor. İçeride Fenerbahçe'ye dominasyonlu bir oyun oynuyor, oyun da düzeliyor. Geriden oyun kurulumu da düzeliyor.

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Düzelmeyen tek şey zemin. En kolay o olmalı normalde! En kolayı düzeltemeyen bir Galatasaray yönetimi var. Şu futbolculara bu kadar para verip... 1 milyon için yıldızınızı sakatlıyorsunuz. Yazık! Bunu 2026 yılında kabul edemem! Bir ara dedim ki '1986 falan mı?' sahayı görünce. Daha da kötü halde. Bir de yeni yaptırdın, yazık! Buraya gelen takıma da yazık, kendine yazık. Bak bugün Batrakov, belki de en fazla top kaybı yaptığı ilk yarıyı oynamış olabilir Galatasaray'da. Batrakov 35'ten sonra oyunun içine girdi. O bile zorlandı."

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"5'İ DE SARI GÖRMELİ"

"Bugün bir kural daha öğrendik. Ben o fotoğrafı görmek istiyorum, kaç tane kafası kapalı var."

Nebil Evren: "Ben saydım en az 5 tane var."

"O zaman 5'i de sarı görmeli. Beğenirsin beğenmezsin, şu an Türkiye'nin 1 numaralı hakemi kuralı bilmiyor mu? Oyuncular bilmiyor mu? Sen şimdi bir tane Şampiyonlar Ligi maçında bunu yaptın, 5 tane sarı yedin. İkisinin sarısı vardı, ikisi kırmızı olur. Oyuncular kuralları bilmiyor ben söyleyeyim. Sezon başında gelip anlatıyorlar, kimse dinlemiyor. Bilse 5 kişi yapar mı? Niye verilmiyor kural öyleyse? Bu enteresan bir pozisyon."

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"GALATASARAY'IN BİR FORVET OYUNCUSU DAVİNSON-JAKOBS İKİLİSİNDEN DAHA FAZLA FAUL YAPMAZ"

“Deniz Gül... Güldürmüyor. Şimdiden söyleyeyim, güldürmüyor ve şanslı. Osimhen varken bu kadar süre alma ihtimali olmayacak. Üzerine Leao fırsat alıyor... Bugün o karşı karşıya öyle vurulmaz. Bugün Galatasaray'ın bir forvet oyuncusu Davinson-Jakobs ikilisinden daha fazla faul yapmaz, yapmamalı. Ben Deniz'i seviyorum. Onu uyarıyorum. Buralarını toparlasın, düzeltsin diye. Dakikalar eriyor, krediler bitiyor. Burası Galatasaray. Burada Icardi iki ay kilo aldı, hop gitti 'Aşkın Olayım'. Aşk kalmadı gitti.”