Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın yıldızına sert eleştiri! 'U21'e yollanır'

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Galatasaray, Süper Lig’in 35. Haftasında deplasmanda Trabzonspor’a konuk oldu. Sarı kırmızılılar, mücadeleden 2-0’lık üstünlükle ayrıldı.

Galatasaray adına maçın gollerini Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata kaydetti.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'İKİNCİ YARIDA HAK ETTİ'

"İlk yarıda Trabzonspor, ikinci yarıda da Galatasaray galibiyeti hak etti. Okan Buruk, Galatasaray'a geldiğinden beri ilk defa yeni bir sistem uyguladı. Sistemin adı: Muslera uzun, Sara korner."

"Trabzonspor, ilk 45 dakikada özellikle de bu kadar rotasyon yaptığı bir maçta beklediğimden üç kat daha iyi oynadı. Visca, en formda dönemlerindeki gibiydi."

'İLK YARIDAKİ BARIŞ'I U21'E YOLLARLAR'

"Barış Alper Yılmaz; Galatasaray'a yaptığın katkıya, mücadelene, hırsına hiçbir şey demem. Ama şu çalım, pas, son vuruşlara çalışman lazım. Barış'ı sevdiğim, A Milli Takım'da da bize katabileceklerini bildiğim için çalışmalı. İlk yarıdaki Barış Alper'i U21'e yollarlar. Saha içinde ne yaptığını bilmiyordu. Çok top kaybı yaptı, dengeli değildi, dağınıktı."

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"Okan Buruk yeni şeyler deniyor. Sallai'yi birçok yerde kullandı. Torreira'nın yerinde, Yunus'un yerinde, Barış'ın yerinde, Sara'nın yerinde, Osimhen'in yerinde. Her yerde gördük."

'BÜYÜK İHTİMAL OSIMHEN'DE OLMAYACAK'

"Sen zaten Süper Lig'i kazandın, ben seneye Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyorum. Galatasaray kalecisi, ilk yarıda 30 tane uzun top atar mı? Seneye büyük ihtimalle Osimhen'in de olmayacak. Olmaz böyle! İşler iyi giderken konuşmak lazım. Galatasaray böyle top oynar mı ya?"

"İkinci yarı bu oyun değişti. Barış'la, Yunus'la kesilen ortalar. 20 dakikada 8 korner. Çoğunda da topa vuran Galatasaraylı futbolcu oldu."

'OKAN HOCAYA KIZGINLIĞIM VAR'

"Okan Hocaya bir kızgınlığım var inceden, onu da söyleyeceğim. 5 tane oyuncu değiştirdin, kulübeyi bir çekti kamera ben orada Mertens'i gördüm. Ben alırdım çünkü büyük ihtimalle gidiyor."

'NET PENALTI AMA ÖNCESİNDE OFSAYT VAR'

"Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon içeride, net penaltı ama ofsayt var öncesinde. Pozisyon, çok konuşulacak bir pozisyon. Bir, Barış Alper'e faul var mı yok mu? İki, ofsayt mı değil mi? Üç, darbe var mı yok mu? Dört, darbe içeride mi değil mi?"

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