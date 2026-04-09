Nihat Kahveci’den Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: 'Yüzde 99 gitti!'

Galatasaray, Süper Lig'de 27. hafta erteleme maçında Göztepe deplasmanına konuk oldu.

Galatasaray adına maçın golleri 5' Barış Alper, 19' Godoi (KK), 75' Lemina'dan geldi. Göztepe'nin tek golü 50. dakikada Juan ile geldi.

Karşılaşmayı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Galatasaray maçı çok iyi analiz etti. Sane ilk yarıda iyi oynadı. Barış Alper'İn kafa golünde kestiği top özellikle… Barış Alper yine üzerine düşeni yaptı forvet hattında. İkinci yarıdaki Galatasaray, kornerden gol attı o kadar, onun dışında hiçbir şey yok. Ama sonuçta Göztepe gibi bir deplasmandan 3 puanla dönüyorsun.

Maçın en kritik anı dakika 59, altıpas değil 3 pas resmen. Janderson o topu dışarıya vurmayı nasıl başardı, kimse anlamadı. Yüz kere olsun aynı pozisyon 99'u girer. Bu anda kaçtı. Trabzonspor deplasmanında Galatasaray'ın beklenen oyun yoktu onlardan. Bugün çıkan kadroyla diğer takımlardan daha iyi olduğunu gösterdi.

Bugün ilk defa 11 oldu Aspirilla, ne yalan söyleyeyim bana sürpriz oldu. Uğurcan yine bana göre Galatasaray'ın en iyisiydi. Bir kurtarışı var, kurtardı döndü top İlkay golü attı. 1-1 olmak var, 2-0 olmak var. Diğer tarafta Galatasaray'ın ikinci yarısı kabul edilemez! Edilemez! İlk yarıdaki oyundan sonra nasıl bu kadar kötü oynayabilirsin.

İlk yarıda özgüvenli bir Galatasaray'dı. Hele 2-0'dan gelip de Göztepe 2-2 yapsaydı beraberlik mağlubiyet gibi olurdu Galatasaray'a. Janderson'un atamadığı golün xG'si 0.95! Ama futbol da böyle bir şey işte. Kalan 18 puanlık dilimde 4 puan farkla lider. Bugüne kadarki istatistikler Galatasaray yarışta buradan bırakmıyor diyor. Göreceğiz.

İkinci yarıyı biz konuşuyoruz ama sezon sonlarında bunlar unutuluyor. Siyahla beyaz gibiydi Galatasaray. Barış Alper Yılmaz çok mücadele etti. İkinci yarıda da diğer takım arkadaşları gibi o da kötüydü.

Icardi'yi ilk 11'de görmediğimiz an ben şunu düşündüm: "seneye yoksun, elveda" denildiğini düşünüyorum. Osimhen yokken, sahada Icardi olmuyorsa ”teşekkür ediyoruz, buraya kadar" denildi diye düşünüyorum. Icardi için attıkları atmadıkları bir kenara bence en önemli olan ruh hali. Kulübedeki halleri biraz da ona olan sevgiyi azalttı. Bence yüzde 99 sene sonu gitti.

Galatasaray'dan bir Icardi geçti. Giderken de hakkını teslim ederek veda edilmeli. Hani biz bazen kötü vedalar ediyoruz ya… Icardi iyi bir vedayı hak ediyor.