Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın yıldız futbolcusuna sert eleştiri: 'Futbol topunun ne olduğunu unutmuş!'

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Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, Alanyaspor'a konuk olduğu karşılaşmayı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başardı.

Zorlu mücadeleyi Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"KAMP GALATASARAY'A 1 GRAM BİR ŞEY KATMAMIŞ"

Galatasaray'ın Antalya'daki kampına dikkat çeken Nihat Kahveci, "Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada Galatasaray koskoca ilk yarıyı BAY geçip, ikinci yarıda gollerle puan farkını gösterdi. Galatasaray'da bence oyun olarak düşüş devam ediyor. Kamp Galatasaray'a 1 gram bir şey katmamış. 3 gün değil, 33 gün değil, 333 gün kamp yapsan bu futbol sunulmaz" dedi.

"İLK YARIDAKİ OYUNA BAKTIĞINDA KOSKOCA BİR SIFIR"

Galatasaray taraftarının oyun gücü istediğini belirten Nihat Kahveci, "Bir reaksiyon bekliyor taraftar. Galatasaray için sonuç tek başına önemli değil. Oyun gücünü de göstermeli Galatasaray. Sezon başındaki Galatasaray'ı taraftara izletmeli. İlk yarıdaki oyuna baktığında koskoca bir sıfır" şeklinde konuştu.

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"BARIŞ ALPER, FUTBOL TOPUNUN NE OLDUĞUNU UNUTMUŞ!"

Barış Alper Yılmaz'ı ve Galatasaraylı futbolcuları ilk yarıdaki performanslarından dolayı eleştiren Nihat Kahveci, "38. dakikada Yusuf erken şut atacağına biraz sakin olsa, 4'e 2 yakaladı orada. 2-0 yapacak ve belki fişi çekecek bir oyun var. Futbol topunun ne olduğunu unutmuş bir Barış Alper var ilk yarıda. Frankowski bir şut dışında sahada yok. Morata, Osimhen'in yanında mı oynuyor, 10 numara mı oynuyor, 8 numara mı oynuyor belli değil. Barış Alper sen niye bu topla bu kadar yabancılaştın? Anlamıyorum. Alanyaspor'un kendi kalesine golü olmasa bu maç döner oyunu yok." ifadelerini kullandı.

"BİR TANE GALATASARAY TARAFTARI BUGÜNKÜ OYUNDAN MEMNUN DEĞİLDİR"

Eren Elmalı'nın Galatasaray seviyesinde bir performans göstermediğini dile getiren Nihat Kahveci, "2. yarıda kötü başlamasına rağmen kendi kalesine bir gol. Neden olmasın diyen bir Galatasaray. Bir tane Galatasaray taraftarı bugünkü oyundan memnun değildir. Eren'in Galatasaray'ın sol beki olabilecek bir performansı yok" dedi.

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Maçın kırılma anını aktaran Nihat Kahveci, "38. dakika bugünkü maçın kırılma anıdır bende. Frankowski'nin kaptırdığı topta, Yusuf biraz sakin olsa 2-0. Ufak bir detay gibi ama Galatasaray'daki bu temposuz oyunla önemli" yorumunda bulundu.