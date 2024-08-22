Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri: 'Beğenmedim, sınıfı geçemedi!'

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys ile kozlarını paylaştı. Stadion Wankdorf'ta oynanan maçta sarı - kırmızılılar, 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-0'ı bulmuş ancak son dakikalarda gelen penaltı golüyle sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, 84. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi ve rövanş öncesi cezalı duruma düştü.

Spor yorumcusu Nihat Kahveci; karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın turu geçeceğini belirtirken, bazı isimlere de eleştirilerde bulundu.

İşte Kahveci'nin Kontraspor YouTube kanalındaki yorumları:

"JELERT SINIFI GEÇEMEDİ"

"Jelert'i beğenmedim. Benden sınıfı geçemedi, performansını zayıf buldum. Kerem Aktürkoğlu, hücumda pek gözükmedi ama defansif tarafta iki kritik müdahale yaptı. Hakim Ziyech oyuna girdikten sonra çok iyi oynadı. Torreira bu maçta da iyiydi. Toplama baktığımızda Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Torreira."

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"ABDÜLKERİM ARKASINA DÖNEMİYOR"

"Abdülkerim Bardakcı bu sene çok formsuz. Boks yapıyor diyorlar. Kaslı yapıyla belin kalın olur. Yavaşlatır seni. Arkasına dönemiyor. Galatasaray defansı doğru yaparsa bu turu yüzde 90 geçer. Michy Batshuayi, Sara, Icardi gibi iyi oynayan oyuncular var. Onlara güveniyorum. Sara ön tarafa yakın olunca çok etkili oluyor. Sara'yı beğendim."

"BATSHUAYI GİBİSİ VAR MIDIR?"

"Michy Batshuayi gibi bu kadar sonradan oyuna girip skora etki eden bir forvet var mıdır? Böyle bir yedek forvete sahip olmak lüks. Kulübe zenginliği var Galatasaray'da."

"BU TUR İSTANBUL'DA DÖNER"

"3-2 döner... 3-0'lar dönmedi mi? Bu Galatasaray, bu turu döndürür. Döndürmeli! Hele ki Hakim ve Batshuayi'nin oyuna igrdikten sonraki oyunuyla bu tur içeride döner. İç sahada seyircinin desteğiyle Galatasaray turu alır."

"O GOLLERİ YEMESİNİ BEKLEMEZDİM"

"İkinci yarıda Okan Buruk'un müdahaleleri, Muslera'nın sakatlığı... Geçmiş olsun, oraları detaylandıracağım. Seni yıllardır şampiyon yapan Muslera, belki de Galatasaray kariyerinin en hatalı peş peşe 2 tane golü yedi. Ben, Muslera'dan o golleri yemesini beklemezdim."

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"BUGÜN ARKADAŞLARI MUSLERA'YI KURTARDI"

"Galatasaray'ı şampiyon yapan Muslera, o topları çıkarırdı. Her zaman Muslera mı kurtaracak? Bu sefer takım arkadaşları biraz Muslera'yı kurtardı... Evet, mağlubiyet kurtarma. Ben, bu Galatasaray'ın içeride bu turu geçeceğine inanıyorum. Özellikle ikinci yarıdaki futbola."