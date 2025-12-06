Nihat Kahveci'den Galatasaray - Samsunspor maçının ardından penaltı yorumu! 'VAR'ın çağırmasını bekledim'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazandı.

Galatasaray'ı öne geçiren golleri 8. dakikada Leroy Sane, 29. dakikada Victor Osimhen kaydetti ve maç 2-0'a geldi.

Samsunspor, 56. dakikada Musaba ve 88. dakikada Emre Kılınç ile skoru 2-2'ye getirdi.

Son sözü ise 90+2. dakikada Victor Osimhen söyledi ve Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"Maçı ikiye bölerek konuşmak lazım. İlk yarı Galatasaray oynadı, ikinci yarı Samsunspor oynadı. Samsunspor, böyle devam ederlerse gelecekleri çok parlak."

"OSIMHEN ÇOK FARK YARATIYOR"

"Senin dünya starın varsa, bir tane de pozisyon bulsan kazanıyorsun. Vole, röveşata adı neyse! O vuruşu yapmak her babayiğidin harcı değil. Defansa da çok yardımcı oldu. Victor Osimhen, çok fark ediyor ya! Pamuklara sarın, nefesini kontrol edin. Yarım takımdan fazlası!"

"SANE İLK YARI MAÇIN YILDIZIYDI"

"Sane'nin performansı eleştiriliyordu. 'Çöp' diyenler oldu ama biz o zaman onu çok konuşacağız demiştik. Bir futbolcuda ne ararsan Leroy Sane'de vardı. Sane ilk yarı maçın yıldızıydı, her şey onda var. Sane, alan buldu mu ona kimse yetişemez. Allah, yeteneklerin hepsini vermiş."

"OKAN BURUK'UN GÜVENİP SAHAYA ATABİLECEĞİ OYUNCU YOK"

"Arda Ünyay'ın şanssızlığı devam ediyor. Islıklandı sanki. Okan Buruk'un güvenip sahaya atabileceği oyuncu yok. Buna Icardi de dahil."

"VAR'IN ÇAĞIRMASINI BEKLEDİM"

"VAR'ın çağırmasını bekledim. Tribündeki taraftar da bekledi. Ben net değilim. Çünkü top vurulduktan sonra elin nerede olduğuna bakılması gereken bir pozisyon. Ortayı kestiğinde penaltı gibi dedim. Ama durdurduktan sonra eli görmemiz lazım.

VAR izledi. Demek ki el o kadar açık değil dedi. O açıyı net görmemiz lazım. İki farklı görüş çıkacaktır. El doğal mı değil mi onu didik didik incelenmek lazım. VAR çağırmadığı için kayıtlar yayınlanmayacak. Buna penaltı verse kimse hayır demez. Hakemlerin hepsi kararı birbirine bıraktı. İzleyince karar verdim penaltı bence."