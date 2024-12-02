Nihat Kahveci'den Galatasaray - Eyüpspor maçı sonrası zehir zemberek sözler: Gözlerini evde mi unuttun? Bu adam dokunulmaz mı?

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile İkas Eyüpspor kozlarını paylaştı. RAMS Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi ekibin gollerini Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai kaydetti. Eyüpspor'un sayıları ise Emre Akbaba ile Prince Ampem'den geldi.

Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kahveci'nin sözleri şu şekilde:

"ARDA TURAN'A NE DİYECEĞİZ?"

"Arda Turan bu maçları kazanacak ki sonrasında Galatasaray'ın teknik direktör profilinde seçilecek kişilerden biri olsun. Okan Buruk, Galatasaray'ın başına nasıl geldi? Nerelerde teknik direktörlük yaptı, ne başarılar aldı? Akhisarspor'da Türkiye Kupası, Başakşehir'de şampiyonluk sonrasında Galatasaray'ın başına geldi. Galatasaray'la oynayıp oynamadığı ile ilgili bir durum değil. Bizim ülkede altyapıda çocukken bile forma giydiğinde sahanın içinde bir algı oluşturuluyor. Özellikle geçen sene başlayan Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinden sonra... Alın! Şimdi Arda Turan'a ne diyeceğiz? 2-2 bitti."

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"GÖZLERİNİ EVDE Mİ UNUTTUN?"

"Bu kadar pozisyona giripte berabere kaldı diye Galatasaray kötü oynadı demem. Hakem gözünü seveyim. Gözlerini evde mi unuttun? VAR’dakiler gözlerinizi evde mi unuttunuz? Yazık ya... Sahanın içinde futbol, temas, hırs var."

"DAVINSON'DA NASIL BİR DOKUNULMAZLIK VAR?"

"Hakem belli başlı yerlerde çok iyi karar verdi ama Davinson’da nasıl bir dokunulmazlık var? Elit bir stoper ama Thiam’a yaptığı hareket ne ya? Net kırmızı. İkinci yarıda Thiam’a bir müdahalesi daha vardı. Yapmayın hocam… Gözlerinizi evde mi bıraktınız? Bazı pozisyonlar nettir. Barış’ın ve Yunus’un düştüğü pozisyonlar bence penaltı değil."

"BERKE ÖZER, 'RÜŞTÜ REÇBER' GİBİ"

"Berke Özer, ne oynadı ya! 'Top Rüştü Reçber' gibi... Çizgide kimse geçemez, kalkar kurtarır. Çocuğun yüzü patlıyordu, gol öncesi. Barış Alper Yılmaz da sol ayakla yere çarptırarak güzel gol attı"

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"ICARDI OLSA GOL ATARDI"

"Icardi için 'Bazen sahada yürüyor, Onu, bunu, şunu' diyorsun. Icardi ile başka oynuyordu bu formasyonu Galatasaray. Bak Batshuayi'yle de olmuyor, Batshuayi - Osimhen de olmuyor. Icardi'nin olduğu etkinlik olmuyor. Bugün bu kadar pozisyona girdiğinde nefes alan bir Icardi olsa, gol atardı mesela. Icardi çok büyük bitirici."