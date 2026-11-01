Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye sert sözler! '9 puan kapanmaz'

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Kadıköy'deki mücadeleyi Göztepe 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmayı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"9 PUAN KAPANMAZ"

"Para var, yıldız transferi var, o var, bu var. Sonuç... İstikrarlı başarısızlık. Bugün itibarıyla ligin 10. haftası. Galatasaray, lig lideri 25 puan. Fenerbahçe, Aziz Başkan'ın 'Bu sene ne olursa olsun, şampiyonuz' dediği bir sezonda ligin 10. haftasında liderin 9 puan gerisinde. Bu kabul edilemez. Bugün günlerden ne ey Fenerbahçeliler? 31 Ekim! Bu lig, 2027 yılının mayıs sonunda bitecek.

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Bugün itibarıyla kasımı görmeden ligde 5. olan 16 puan alan 'Kesin bu sene şampiyonuz' diye sözler verilen Fenerbahçe taraftarı lige havlu attı. 9 puan kapanmaz. Ben Rize maçı sonrasında 'Fenerbahçe, bu sezon bu oyunla şampiyon olursa 100 forma vereceğim' dedim. Yanlış söylemişim! '1 milyon forma vereceğim' demem lazımmış. Çünkü Fenerbahçe'nin oyununu gördüm. Kazanırken kötü oynadığından bahsettim."

"FENERBAHÇE TARAFTARLARINA BU TABLOYU SUNMAMASI LAZIMDI"

"2026/2027 sezonu... Bu kadar oy farkıyla gelen Aziz Yıldırım... İlk günden beri 'Bu sene kesin şampiyonuz' deyip Fenerbahçe taraftarlarına bu tabloyu sunmaması lazımdı. 9 puan fark var! 9 puan Galatasaray'la fark var."

"AYKUT KOCAMAN GELSE FENERBAHÇE ŞAMPİYON MU OLACAK?"

"Bu iş İsmail Hoca'ya yıkıldı. Roma maçında gitmeliydi ama tek İsmail Kartal değil. Senin kadron, yönetimin, tercihlerin... Bugün stadın 'İstifa' diye bağırdığını duydum, Kerem'e ıslıkları duydum. Sadece Kerem değil, Fenerbahçe oynamıyor! Aziz Başkan çıktı 'Siz istediniz, İsmail Kartal'ı getirdim' dedi. Şu an Aykut Kocaman gelse Fenerbahçe şampiyon mu olacak? En başta getireceksin. 'Sosyal medyayı takip etmiyorum, etkilenmiyorum' diyenler, en çok etkilenip ona göre karar verenlerdir."

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"BU KADRO KENDİ BAŞINA ÇIKSIN, DAHA FAZLASINI ALIR"

"Fenerbahçe; hocasız olsa, başkansız olsa bugün 16 puanda olmaz. Bu kadro kendi başına çıksın, daha fazlasını alır. Tribünden taraftar indir, 'Gel sen yönet' de! 16 puandan fazlasını alır. Düşünün Fenerbahçe'nin halini! Ben şahsen üzülüyorum; bu kadar verilen emeğe, harcanan paraya..."

"GUENDOUZİ BUGÜN YİNE ASİST YAPIYOR"

"Başkan bir derbi öncesi çıkıyor, 'Mayıs ayında yokum' diyor. Çıkıyor, 'İsmail Kartal'ı siz istediniz, getirdim' diyor. Çıkıyor, 'Kante ile Guendouzi'yi ben mi aldım, bu paraları verdim?' diyor. Kante ile Guendouzi o dakikadan itibaren yok. Guendouzi bugün yine asist yapıyor."