Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri! 'Adam drone uçurdu sen tencere tabak'

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Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında evinde Konyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı. Konyaspor, 4. dakikada Melih Bostan'ın kaydettiği golle öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi. Dakikalar 75'i gösterdiğinde sahneye İrfan Can Kahveci çıktı ve skoru eşitledi. Son sözü ise 82. dakikada En-Nesyri söyledi ve mücadelenin skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe sezonu 84 puanla ikinci sırada tamamladı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"RAKİBİ OYNATTIRMADI"

"Fenerbahçe, ligin son maçında maçı çevirdi. Konyaspor gol dışında sahada yoktu, Fenerbahçe de oynattırmadı zaten."

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"BİR İNSAN BU KADAR BASKIYA NASIL DAYANIR?"

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"Aziz Yıldırım'ın son 4 yılı, Ali Koç'un 7 yılı; 11 yıl... Sezonun son iki iç saha maçında tribünler bomboş. Taraftar Fenerbahçe formasına küsmez, takımına da küsmez. Taraftarın neye küstüğü belli. Taraftar, aylardır hatta yıllardır başkan Ali Koç'un istifa etmesini istiyor.

Ali Koç'un ve Fenerbahçeli yöneticilerin açıklamalarını görüyor, daha da sinirlenip maça gitmiyorlar. 'Siz benim hayal ettiğim Fenerbahçe'yi anlayamazsınız' cümlesinden çıkan sonuç bu değil. Ali Koç'un artık seçim kararını alması lazım, bu kadar inat olmaz. Her yerde 'İstifa' diye bağırılıyor. Bir insan nasıl dayanır bu kadar? Ben dayanamam. 100 insanın 99'u dayanamaz."

"KOSKOCA FENERBAHÇE'DE 2 KİŞİ KONUŞULMAZ"

"Kişilere bağımlılık artıyor. Koskoca Fenerbahçe'de 27 yılda 2 kişi konuşulmaz. 4 yıl şampiyon olamadı diye Ali Koç istendi, şimdi de 7 senedir şampiyonluk gelmiyor diye Aziz Yıldırım isteniyor. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bu. İki kişiye çok bağımlı kaldı. Fenerbahçe'nin artık bundan kurtulması lazım."

"AZİZ YILDIRIM'IN GARANTİ İSTEMESİ NORMAL"

"Aziz Yıldırım kendisine seçim garantisi istiyor. 'Fenerbahçe'nin kendisiyim' diyen bir profil, Ali Koç'a iki tane seçim kaybetti. 'Beni o kadar istiyorsanız, tribünde bağırıyorsanız, Aziz Yıldırım dön diyorsanız, oy garantisini verin' diyor. Hak veriyorum."

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"ALİ KOÇ 'MOURINHO'YU YOLLADIM' DEMELİ"

"Ali Koç Başkan, bugün maç sonu ya da yarın bir basın toplantısı yapıp 'Mourinho'yu yolladım' demeli. Bizim hep aklımızla alay ediyor diyoruz ya, soruları beğenmiyor, cevapları, maç sonu açıklamaları... Futbolcuların aklıyla da alay ediyor. Geçen hafta Hatay maçının ardından 'Cenk Tosun'a fazla zaman vermediğim için pişmanım' dedi. Herkes bugün Cenk Tosun'u ilk 11'de bekledi, nerede? İrfan Can Kahveci'yi gördün değil mi hocam? Sen bu adamı yok saydın."

"MOURINHO BENİ KOVUN DİYOR"

"Mourinho iki aydır 'Beni kovun' diyor. Açıklamaların başka kabul edilebilir bir tarafı yok. Özellikle Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamalara bakın. Beni kovun açıklamaları ya!"

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"ADAM DRONE UÇURDU SEN TENCERE TABAK"

"Bu oyuncular böyle dediyse de daha düzgün bir ortamda olabilirdi, bu fon olmamış. Adam drone uçurdu, yüz yaptı. Sen burada, tencere tabak!"