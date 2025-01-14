Nihat Kahveci'den Fenerbahçe sözleri: Buna inanıyorlarsa 25 sene daha şampiyon olamazlar

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Süper Lig'in 19'uncu haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Müsabakayı kazanan taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti galibiyetini eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.

'Konuşunca yapının elemanı oluyoruz!'

Yapı tartışmalarıyla ilgili Kahveci, 'Biz her zaman burada konuşuyoruz, bazen Mourinho'yu eleştiriyoruz Fenerbahçe düşmanı oluyoruz, yapının elemanı oluyoruz. Yapının ne olduğu belli değil, Nihat yapının elemanı!' ifadelerini kullandı.

'İnanıyorlarsa 25 sene daha şampiyon olamazlar'

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Şampiyonluk yarışıyla alakalı konuşan Nihat Kahveci, 'Bugün 70. dakikadan sonra Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla 1 tane Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğa inanıyor mu? 8 puanın kapanacağına inanıyor mu? İnanıyorlarsa 25 sene daha şampiyon olamazlar, gerçekten.' dedi.

'Hep bu oyun gücüyle olmaz dedik'

Sezon başından beri Sarı-Lacivertlilerin oyun gücünü eleştiren Kahveci, 'Biz hep Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi öncesi oynadığı play-off maçlarından beri, Mourinho geldiğinden beri hep oyun gücüne baktık. Lugano'yu 4-3 yendiğinde bile olmaz böyle bu oyun gücüyle olmaz dedik. Bugün son maç oynandı, ikinci yarı başlayacak Süper Lig'de puan farkı 8.' diyerek sözlerini tamamladı.