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Nihat Kahveci'den Fenerbahçe sözleri: Buna inanıyorlarsa 25 sene daha şampiyon olamazlar

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#Fenerbahçe#Nihat Kahveci#Mourinho
Nihat Kahveciden Fenerbahçe sözleri: Buna inanıyorlarsa 25 sene daha şampiyon olamazlar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 09:36

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-2 yendiği mücadele sonrası açıklmalarda bulunan eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci çok konuşulacak ifadeler kullandı. Türk futbolunun efsane isimlerinden olan Kahveci, sarı-lacivertlilerin futbolunu eleştirirken şampiyonluk yarışı ilgili de olay sözler sarfetti.

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Süper Lig'in 19'uncu haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Müsabakayı kazanan taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti galibiyetini eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.

'Konuşunca yapının elemanı oluyoruz!'

Yapı tartışmalarıyla ilgili Kahveci, 'Biz her zaman burada konuşuyoruz, bazen Mourinho'yu eleştiriyoruz Fenerbahçe düşmanı oluyoruz, yapının elemanı oluyoruz. Yapının ne olduğu belli değil, Nihat yapının elemanı!' ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveciden Fenerbahçe sözleri: Buna inanıyorlarsa 25 sene daha şampiyon olamazlar

'İnanıyorlarsa 25 sene daha şampiyon olamazlar'

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Şampiyonluk yarışıyla alakalı konuşan Nihat Kahveci, 'Bugün 70. dakikadan sonra Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla 1 tane Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğa inanıyor mu? 8 puanın kapanacağına inanıyor mu? İnanıyorlarsa 25 sene daha şampiyon olamazlar, gerçekten.' dedi.

'Hep bu oyun gücüyle olmaz dedik'

Sezon başından beri Sarı-Lacivertlilerin oyun gücünü eleştiren Kahveci, 'Biz hep Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi öncesi oynadığı play-off maçlarından beri, Mourinho geldiğinden beri hep oyun gücüne baktık. Lugano'yu 4-3 yendiğinde bile olmaz böyle bu oyun gücüyle olmaz dedik. Bugün son maç oynandı, ikinci yarı başlayacak Süper Lig'de puan farkı 8.' diyerek sözlerini tamamladı.

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#Fenerbahçe#Nihat Kahveci#Mourinho

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