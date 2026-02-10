Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'nin yıldızları için sert sözler: 'Ona sinir oluyorum' , 'İlk 11'de oynamayı hak etmiyordu'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 16. dakikada penaltıdan Anderson Talisca, 27. ve 33. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 55. dakikada Sekou Koita'dan geldi.

Bu sonucun ardından 49 puana yükselen Fenerbahçe, 52 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Zorlu mücadeleyi Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"FENERBAHÇE'NİN OYUNUNU BEĞENMEDİM"

"Fenerbahçe iç sahada kesinlikle favori olduğu maçta sahanın içinde de neden favori olduğunu gösterip atmış olduğu 3 golle maçı kazandı. Fazla da atabilirdi, fazla da yiyebilirdi, sonuçta beklenen bir skor oldu. Ama ben bugün Fenerbahçe'nin oyununu beğenmedim. Üç gol var, oyun yok, başka bir şey yok gollerin dışında."

"ASENSIO HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN İYİ OYUNCULARDAN BİRİ"

"Asensio yine bana göre Fenerbahçe'nin en klas oyuncusu olduğunu gösterdi. "Beni Alex ile kıyaslamayın ama size Alex'i izlettiririm" dercesine topuk pasları, atmış olduğu goller, kırdığı direkler, servisleri... Gerçekten özel bir oyuncu. Her Fenerbahçe maçından sonra Asensio övüyor, konuşuyorum. Artık bende harf, kelime, cümle, dil kalmadı. Gerçekten çok büyük bir futbolcu. Asensio, İspanya Milli Takımı teknik direktörüne bağırıyor, "Dünya Kupası kadrosunda olmak için daha ne yapabilirim?" Ama orada öyle bir okyanus var ki, işi kolay değil. Ama İspanyol taraftarlara buradaki maçlarını izletsinler, "Hocam bunu çağır" derler. Çağrılmalı bence. Hayatımda gördüğüm en iyi oyunculardan biri. Forvet, forvet arkası, sağ ön, sol ön, 6 numara, 8 numara; her yerde oynar abi. Ve oynuyor da. İşin defans tarafında da var. Bir oyuncudan daha ne bekleyebilirsin? Alex'ten sonra Fenerbahçe taraftarı bu mevkide ilk kez bu kadar keyifle bir oyuncu izliyor."

"KEREM İLK 11'DE OYNAMAYI HAK ETMİYORDU"

"Kerem 2 gol attı ama futbolunu beğenmedim. Ben farklı izliyorum maçı. Kerem maça 10 topa dokunmayla ve 7 top kaybıyla başladı. 10 topun 7'sini kaybetti. Bence Kerem ilk 11'de oynamayı hak etmiyordu ama 2 gol attı.

Musaba oyuna girdi, yok. Belki morali bozuk, 'Ben iyiydim, eleştirilen Kerem yine 11 çıkıyor' diyebilir."

"OOSTERWOLDE'YE SİNİR OLUYORUM"

"İsmail ile Fred, Kante ile Guendouzi oynuyor diye hiç küsmemişler. Oyuna girdiler, Fred kaç tane şut çekti, çok şık da bir frikik kullandı. İsmail'i de beğendim, ara pası denedi, şut denemeleri yaptı, dönen topları aldı, dirilik kattı. Çağlar'ı beğenmedim.

Kusura bakmasın Oosterwolde'ye sinir oluyorum. Bu sadece bugünün olayı değil. Rakipleriyle çok uğraşıyor. Sarı kart görmemesi gereken pozisyonda itirazdan sarı kart yedi. Rakibini ittiği, sarı kart görmesi gerektiği pozisyonda yemedi. Hakemlerimizin de maşallahı var yine. Hangi maçı izlesek bizi delirtmeyi başarıyorlar."

"KANTE ÖYLE BİR TRANSFER SÜRECİ YAŞADI Kİ..."

"Kante'yi bugünden konuşmamamız lazım. Öyle bir transfer süreci yaşadı ki... "Fenerbahçe'deyim, değilim. Al-Ittihad'dayım, değilim. Fenerbahçe'ye geldim, gelmiyorum." Fenerbahçe kulübü transfer kapandı diye resmi açıklama yayınladı. Cumhurbaşkanı sonra Selman'ı aradı ve iş çözüldü. Baba bir geldi havaalanına kaç binler geldi. Bugün de başlayabileceği iyi bir maçtı. Fizik olarak kimsenin şüphesi olmasın ama Kante'den 3 asist beklemeyin. Tek başına maç alan biri değil ama gelmiş geçmiş en iyi orta sahalardan biri ama Kante bu maç üzerinden değerlendirilmez."

"ORTA SAHA KANTE VE GUENDOUZI'DİR"

"İsmail ile Fred girdi, çok bir şey değişti mi? Hatta ikisi de çok şu attı ama Beşiktaş derbisi, Trabzonspor deplasmanı, Galatasaray maçı... Orta saha Kante ve Guendouzi'dir. Bence Tedesco öyle düşünüyor."

