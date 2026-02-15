×
Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'nin yıldızına övgüler! 'Çok özel çok başka'

#Fenerbahçe#Süper Lig#Trabzonspor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 09:45

Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü Süper Lig'in 22. hafta maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Nihat Kahveci, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Trabzon'daki mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 48. dakikada Asensio getirdi.

Trabzonspor'un gollerini ise 6. dakikada Muçi ve 43. dakikada Onuachu kaydetti.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"Fenerbahçe, çok kritik 3 puan alarak bugün itibariyle lig yarışında yine 2 takım olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaldığının altına imzasını attı. Fenerbahçe'nin geriye düştüğünde verdiği reaksiyonlar, şampiyonluk yarışında çok belirleyici ve değerli oluyor."

"Talisca; oyununu güncelliyor, dönüştürüyor. Talisca'nın gol atacağından yüzde 100 emindim ama bu kadar fiziksel mücadeleye girmek için de çabalayacağından emin değildim. Guendouzi de iyi oynuyor. Tam takım oyuncusu, çok akıllı."

"Asensio; kusura bakma sana kelime kalmadı, her gün de övemem seni özel çalışmam, ders almam lazım! Çok özel, çok başka."

"O kesilen topta, Onuachu'yu durdurabilecek bir stoper profili göremiyorum. Belki dünya üzerinde de yoktur"

