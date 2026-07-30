Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusuna sert sözler: 'Gidişatı çok kötü, taraftar bugün silmiş olabilir!'

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda, 1-0 galibiyetle tamamladığı ilk maçın rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 kalarak tur atladı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Avusturya'nın Sturm Graz ekibinin rakibi oldu.

Zorlu mücadeleyi Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, sarı-lacivertlilerin ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun performansını sert bir şekilde eleştirdi.

Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"BU KADAR KÖTÜ BİR FENERBAHÇE BEKLEMİYORDUM!"

"Maçı izlerken içim çekildi. Gornik'i mi izledik, Glasgow Rangers'a karşı mı izledik, ben anlamadım. Biz Kadıköy'de bir Gornik izledik, orta sahayı geçmeyen. Ya gözünü seveyim maç önündeki açıklama Fenerbahçe'nin teknik direktörü dördüncü kez gelen İsmail hoca ne dedi? "0-0 gibi oynayacağız" dedi. Sıfır oynadılar ya! Ben bu kadar kötü bir Fenerbahçe beklemiyordum, ya Gornik'le oynuyorsun! Kulübenden Greenwood giriyor oyuna ya."

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"FENERBAHÇELİ TARAFTARLARA SEZONUN İKİNCİ RESMİ MAÇINDAN DUA EDECEĞİMİ DÜŞÜNMEZDİM, ALLAH SABIR VERSİN!"

"Bir tane Fenerbahçeli memnun değildir. Ben Fenerbahçeli taraftarlara sezonun ikinci resmi maçından, ilk deplasman maçından dua edeceğimi düşünmezdim, Allah sabır versin! İki maç oynadın akan oyunda golün yok, biri frikik diğeri penaltı. Bir gol yesen maç uzayacak. Bir de maça en güzel senaryoyla başlıyorsun, Sadilek sana asist yapıyor resmen. Israrla Skriniar'a sarıldı, sonunda da aldı yere vurdu. Çok doğru bir VAR müdahalesi ve net bir penaltı. Dakika 12 ya. Maç önünde dedik 'erken gol bulursan rakip risk alacak' diye, risk de aldılar pozisyon da buldun Kerem'le, kaçırdın."

"FENERBAHÇE BUGÜN MERT VE AKE'YE DUA ETSİN"

"Benim anlamadığım bu takım, Gornik; 4. dakikada serbest vuruş organizasyonu yaptı top auta gitti, kaleci merkeze top atıyor kime attığını bilmiyor, stoper yanındaki stopere topu vermek isterken topu taca atıyor. Bu takım 45 ile 55 arası ve 63 ile 69 arası Barcelona gibi oynadı. O bölümlerde gol de yiyebilirdi Fenerbahçe. Bugün Mert Günok'a ve Ake'ye dua etsin Fenerbahçe. Bu kadar kötü bir Fenerbahçe olamaz. O kadar transfer yapılıyor, ikinci 90. dakikada biriniz memnun musunuz ya? Sen Sturm Graz'a karşı ne yapacaksın bu oyunla? Ben umutsuzluğa kapıldım."

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"KEREM'İN GİDİŞATI ÇOK KÖTÜ!"

"Kerem'in her topu kaptırması, karşı karşıya topu kaleye bile vuramaması... Vallaha Kerem sen en kötü oynadığın an, en şık golleri de attın. Galatasaray'da da çok eleştirildin ama hep çift haneli skor katkısı yaptın. Benfica'da benim beklediğimden çok daha iyi oynadın ne yalan söyleyeyim, bizi çok iyi temsil ettin. Ama Fenerbahçe'ye geldin ilk sezonunda koskoca bir ilk devre Fenerbahçe'nin en kötüsüydün bence. İkinci yarıda Avrupa maçlarında attığı goller, lige yansıması, bir toparlar gibi oldu sonrasında yine kötü. Milli takımı hiç saymıyorum oynadığı iki maç da sıfır. Bu sezonun ilk iki maçında da sıfır. Gidişat çok kötü."

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"FENERBAHÇE TARAFTARI BUGÜN KEREM'İ SİLMİŞ OLABİLİR"

"Zaten transferi konuşuluyor. Zaten uçsa, gol de atsa, Leao gelirse zaten kulübede otururdu. Şu an Leao yokken de kulübede oturur, bak söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı bugün silmiş olabilir. Bugün Fenerbahçe 2-1 kaybetse ya da turu filan vermiş olsaydı, Kerem bugün gidebilirdi Fenerbahçe'den, o kadar. Sadece golü kaçırdı diye değil, ikinci yarıdaki o performansı... Bir de çıkarken mutsuzdu, ne oynadın da mutsuz görünüyorsun der insan! Bir şey oynamadın ki."