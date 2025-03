Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'nin vedası sonrası çok sert sözler: Hakem katliamı vardı, skandal karar!

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Rangers deplasmanında seri penaltı atışlarında mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe'nin Rangers deplasmanındaki penaltı atışları sonucunda gelen mağlubiyetini spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Nihat Kahveci değerlendirdi.

'PENALTI VERSE KİM 'HAYIR' DİYECEK!'

Yine mi penaltılar... 3 tane penaltı kaçmaz, maçın içinde neredeyse 3 penaltı var. Ben bu hakeme ne diyeyim? Mert Hakan Yandaş'ın pozisyonunda temas var mı? Penaltı verse, kim "hayır" diyecek. Bu mücadelenin sonu böyle olmamalıydı.

İrfan Can Eğribayat'tan başlayarak oynayan herkesi tebrik ediyorum. Tadic bir kaleyi tuttur, çerçeveyi tuttur. En Nesyri gol makinasısın, 90+5'inci dakikada nasıl kötü vurursun? 45'te ne gol attı Szymanski, böyle bir gol olamaz. Tam istediğini elde ettin, kazanabilecek pozisyonlar buldun. Cherny'nin karşısında İrfan Can Eğribayat vardı, dakikada 100'de yüzde 200 muhteşem kurtarış İrfan Can Eğribayat'tan. Buraları görünce, "Bu maç bizim" diyorsun. 5 penaltı atıyorsun, 3'ü kaçıyor bu nasıl olur?

'FRED 37 CİĞERLE OYNADI, KOSTİC'İ REAL VE BARÇA ALIRDI'

'Tadic'in orta sahadan ilk penaltıyı attığı vuruşa gidene kadar bütün Fenerbahçe takımını bize tura inandırdıkları için teşekkür ediyorum. Kaliteli oyuncular, böyle maçlarda ortaya çıkar. İrfan Can Eğribayat'a ben ne diyeyim, bir tane de penaltı kurtardı. Amrabat bugün orta sahada oynadığı en iyi performansı gösterdi. Fred bugün 37 ciğerle oynadı. Kostic'i Real Madrid ve Barcelona izlesin ve 3'lü formasyona dönsün alırlar. Szymanski kötüyken 2 gol attı.'

'HAKEM KATLİAMI VARDI, SKANDAL!'

'Souttar bugün yine 2'nci kaleci gibi oynadı. Butland kariyerinin en iyi 210 dakikasını oynadı. Bilbao maçından sonra bunları izleyeceğim. Bugün hakem katliamı vardı. Mert Hakan Yandaş'ın pozisyonunda temas var. Yabancı VAR, yabancı hakem çağırıp izlettir. Ben görüyorum teması. Talisca'ya verdiği sarı kart ne? Bu Norveçli hakem gitsin somon yesin, Talisca'ya verdiği kart tek kelimeyle skandal.'

'FENERBAHÇE 'MAÇI ERTELEYELİM' DESE HAKLI'

'Mourinho, Kadıköy'deki ikinci yarıya dönmek ister bence. Çok risk aldın, tur orda gitti. Gerekli miydi o kadar? Fenerbahçe turu ilk maçın ikinci yarısında kendi seyircisi önünde verdi. Yazık ya... Bu sonuç insanı çok demoralize eder, 120 dakika koşuyorsun. Yarın sabah Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı ve teknik heyet "pazar günkü maçı erteleyin" deseler haklılar. Bu sonuç insanı fiziksel ve mental olarak yıpratır. Ben şahsen penaltılar atılana kadar bir Türk futbolsever olarak gurur duydum.'