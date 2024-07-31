Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! 'Uçağa binip gitse kimse 'neden' diye sormaz'

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Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Lugano'yu 2-1 mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldiği maçı değerlendirdi.

"4 GOL KABUL EDİLEMEZ"

Kontraspor YouTube kanalında açıklamalar yapan Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin turu iyi oynayarak geçmediğini belirtti. Ünlü yorumcu, "İki maçta 6 gole okeyim ama yenilen 4 gole değilim" ifadelerini kullanırken iki maçın da en iyi oyuncusunun net bir şekilde Edin Dzeko olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin oyununa 10 üzerinden 3 puan veren Nihat Kahveci, bu futbolun Lille'i elemeye yetmeyeceğini öne sürdü. Ferdi Kadıoğlu'nun sahanın en iyilerinden olduğunu aktaran Nihat Kahveci, Oosterwolde'yi sol bekte beğenmediğini aktardı.

"LIVAKOVIC'E BİR ŞEY DENEMEZ"



Maçın en kritik anının 25. dakikada Livakovic'in çıkardığı pozisyon olduğunu belirten Kahveci, "Golü yeseydi skor 2-0 olacaktı. Yediği ilk golde yapacak hiçbir şey yok. Kaleciye bir şey denemez" ifadelerini kullandı.

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‘2 TRANSFER ŞART’



Öte yandan Nihat Kahveci, Fred'in durumuna göre en az 2 tane daha orta saha transferi yapması gerektiğini dile getirdi.

‘LILLE BENİ ENDİŞELENDİRİYOR’



Lille'in Fenerbahçe'den daha hazır durumda olduğunu söyleyen ünlü yorumcu, "Fransa'da atletik takımlar beni endişelendiriyor. Rennes maçlarında görmüştük. Bu maçlarda çok iyi defans yapılması lazım. Atletik ve fizik yapısı iyi bir takım var karşımızda" şeklinde konuştu.

‘KRUNIC UÇAĞA BİNİP GİTSE KİMSE NEDEN GİTTİ DEMEZ! BELKİ DE SON MAÇIYDI’



Rade Krunic'in performansını eleştiren Nihat Kahveci, "Krunic'in artık valizini toplayıp uçağa binip gitse, kimse neden geldi, neden gitti diye söylemez" dedi.

Kunic'in belki de Fenerbahçe'deki son maçını oynadığını aktaran Kahveci, " Krunic'in belki de Fenerbahçe'de son maçıydı. İyi oynayan alkışlanır, kötü oynayan ıslıklanır. Mourinho da onu değiştirerek gereğini yaptı. Top kaybında seyirci de tepki gösterdi. Krunic, geldiği günden beri gösterdiği performansla ıslıklanmayı hak etti" sözlerini sarf etti.

TARAFTAR ISLIKLADI

Rade Krunic, ilk yarının ortalarında yaptığı bir pas hatası sonrası Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Yıldız futbolcunun ıslıklandığı anlarda Dzeko ve Tadic taraftarlara destek çağrısı yaptı.