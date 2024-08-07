Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli Rade Krunic'e sert eleştiri: Topu görünce bomba zannediyor! Yeteneklerini kaybetmiş...

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille ile kozlarını paylaştı. Fransa'da oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

90+1. dakikada yediği golle turu Kadıköy'deki rövanşa bırakan Fenerbahçe için spor yorumcusu Nihat Kahveci'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında yaptığı yorumlarda sarı - lacivertli futbolcu Rade Krunic'i de sert bir şekilde eleştirdi.

İşte Nihat Kahveci'nin yorumları:

"BASİT GOLLER YEDİ"

"Orta alanda da İsmail olmasa daha çok gelirlerdi. Lugano maçında da Fenerbahçe basit goller yedi, bu karşılaşmada da devam etti."

"GÜZEL OLAN ŞEY..."

"Fenerbahçe'de güzel olan şey yine Lugano maçında olduğu gibi; Mourinho devre arasında ne konuşuyor? Bana paylaşsınlar çünkü Fenerbahçe ikinci yarıda bambaşka oynuyor ama ikinci yarı değişiklik yapılmamasını anlamadım."

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"İBRE MOURINHO'YA DÖNEBİLİR"

"Mourinho'yu az çok biliyoruz. Gelmeden önce benim söylediğim bir maç vardı. Roma - Sevilla Avrupa finali. Böyle bir maç olmaz demiştim. Topu hep Sevilla'ya verdi ama öyle veya böyle finale geldi fakat Fenerbahçe'de böyle maçların sayısı artarsa bu maçın ilk yarısındaki gibi ibre Mourinho'ya döner. Fenerbahçe taraftarı topa sahip olmak ister, gol ister, gol pozisyonuna girmek ister."

"TOPU GÖRÜNCE BOMBA ZANNEDİYOR"

"Krunic 84'te çıktı. Fenerbahçe taraftarı 84 dakika eziyet çekti. Krunic'in ayağına top gelince karakola gidiyoruz. Tüm yeteneklerini kaybetmiş. Bomba zannediyor topu ama Mourinho da Krunic'i hem Lugano maçlarında hem de bu maçta oyunda tuttu. Neden oyunda kalıyor anlamıyorum. Bana çok enteresan geliyor."