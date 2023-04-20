Nihat Kahveci'den Fenerbahçe yorumu! "Jorge Jesus 'bundan bir şey olmaz gitsin' demiştir, tarihinde bu kadar kötüsünü görmedim"

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TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin 1-0 geriye düşmesine rağmen Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız dönmesini değerlendirdi.

İşte Nihat Kahveci'nin sözleri:

Fenerbahçeli taraftarlara seslenmek istiyorum. Rahat bir maç izlemek istiyorlarsa 75'ten sonra açsınlar televizyonu. O zamana kadar 1-0 veya 1-1 oluyor. Geri çevirmeyi de övmemiz lazım ama bu oyunla ne kadar gidecek o da merak konusu.

88'de gol Pedro. 87'de adım gibi eminim, adım Nihat. "Jesus gitsin bundan sonra bir şey olmaz" demiştir. Pedro golü attı, uzatma kaç dakika olacak dediler, onu derken Valencia orada yaptı bir şeyler. Pedro çıktı ve attı golünü.

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Pedro, neredeyse ilk geldiği gün iyi maç oynadı, iyi futbolcu ama formsuzdu. En kritik anda çıkıp golünü attı. Formsuz İrfan çıktı geçen hafta asistini yaptı. Crespo aynı şekilde. Bir gün önce Galatasaray kazanıyor, baskıyı hisseden Fenerbahçe öyle veya böyle kazandı ama taraftar stres yaşıyor. Jesus bile depar atıyor artık.

Sevgili hocam seçtiğin ilk 11'e rağmen oyuncu değişikliklerine rağmen kazanıyor. Bunda başroldeki oyuncular var. Bir kere Valencia işin içinde, sonuna kadar isyan ediyor. İrfan'ın isyanı vardı geçen maçta. Bazen diyorum, amatör ruhu bazen çıkaracaksın. Son 2 haftadır bu amatör ruh çıktığı için bu galibiyetler geliyor.

Nereye kadar böyle gidecek? 87'de konuşulanlarla 90+3'ten sonra konuşulanlar değişir ama 87'den sonra oynanan kötü oyun da analiz edilmeli. Bana göre Arda ilk 11'de çıktı sürpriz oldu çünkü Arda sonradan oyuna girip iyi maç çıkarsa da ilk 11'de oynamıyordu. Ankaragücü maçında muhteşem ilk yarı oynadı yine çıktı. Bu maçta Arda çıktı Pedro girdi de maç çevrildi demesin kimse. Rossi çıktı Pedro çıktı desinler. Bu algıdır. Arda çıktı 2 gol oldu algısına da katılmam.

Oosterwolde'yi neden oynattın adam sakatlıktan çıkmış. İyi değilsin Oosterwolde. Ne kalite olarak, ne fizik olarak iyi değilsin. Topla buluşacağın yeri de kaçırıyorsun topla çıkarken de hata yapıyorsun. Dikkat ettim hepsini kaptırdı. Rossi ile birlikte Fenerbahçe tarihinde bu kadar kötü bir sol kanat performansı görmedim ben. Samet sadece şimdi değil, 7 maçtır oynuyor ve performansı iyi değil. Almışsın ve oynatıyorsun, 7 maç oynattıktan sonra hala iyi değilse bunu sorarım.