Nihat Kahveci'den Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması: 'Anlatamıyorum, kelime yok! Rezillik...'

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Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı. Temsilcilerimizden Galatasaray, önceki akşam Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında İngiliz devi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde ise beklemediğimiz mağlubiyetler aldık...

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjælland'a 6-1 mağlup olurken Beşiktaş, Avrupa'dan elenmiş olsa da Club Brugge'u sahasında 5-0 mağlup oldu.

Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde toplam 11 gol yemesinin ardından bir Youtube kanalında açıklamalar yaptı.

"20:45'TE BAŞLADIK CUMA SABAHINA KADAR YEDİK"

Nihat Kahveci, "20:45'te Beşiktaş maçı başladı. 20:50'de gol yemeye başladık. 01:00 cuma sabahına kadar gol yedik. Çok yemek yediğinde zarar, bu kadar gol yediğinde yaşadığımız manevi zararı ben anlatamıyorum" şeklinde konuştu.

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"BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE 10'AR TANE GOL YİYEBİLİRDİ"

Sahada gördüklerini anlatacak kelime bulamadığını ifade eden Kahveci, "Anlatamıyorum kelime yok, rezillik. Mazereti yok arkadaşlar. Fenerbahçe'de önemli oyuncular yok. Önemli oyuncular biliyoruz. Beşiktaş'ta yok evet ama mazeret değil. Bu kadar rezalet olur mu ya. Livakovic ve Ersin yediklerinin haricinde toplar çıkardı. Çıkarmasalar iki takım da 10'ar tane gol yiyecekti." ifadelerini kullandı.