×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması: 'Anlatamıyorum, kelime yok! Rezillik...'

Güncelleme Tarihi:

#Nihat Kahveci#Fenerbahçe#Beşiktaş
Nihat Kahveciden Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması: Anlatamıyorum, kelime yok Rezillik...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 12:10

UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin aldığı farklı mağlubiyetler tartışma konusu olurken eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, iki takımın toplam 11 gol yemesiyle birlikte oldukça sinirlendi.

Haberin Devamı

Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı. Temsilcilerimizden Galatasaray, önceki akşam Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında İngiliz devi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde ise beklemediğimiz mağlubiyetler aldık...

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjælland'a 6-1 mağlup olurken Beşiktaş, Avrupa'dan elenmiş olsa da Club Brugge'u sahasında 5-0 mağlup oldu.

Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde toplam 11 gol yemesinin ardından bir Youtube kanalında açıklamalar yaptı.

"20:45'TE BAŞLADIK CUMA SABAHINA KADAR YEDİK"

Nihat Kahveci, "20:45'te Beşiktaş maçı başladı. 20:50'de gol yemeye başladık. 01:00 cuma sabahına kadar gol yedik. Çok yemek yediğinde zarar, bu kadar gol yediğinde yaşadığımız manevi zararı ben anlatamıyorum" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE 10'AR TANE GOL YİYEBİLİRDİ"

Sahada gördüklerini anlatacak kelime bulamadığını ifade eden Kahveci, "Anlatamıyorum kelime yok, rezillik. Mazereti yok arkadaşlar. Fenerbahçe'de önemli oyuncular yok. Önemli oyuncular biliyoruz. Beşiktaş'ta yok evet ama mazeret değil. Bu kadar rezalet olur mu ya. Livakovic ve Ersin yediklerinin haricinde toplar çıkardı. Çıkarmasalar iki takım da 10'ar tane gol yiyecekti." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınUEFA ülke puanı sıralamasında ilginç tablo Beşiktaş ve Fenerbahçenin hezimet gecesinin ardından...UEFA ülke puanı sıralamasında ilginç tablo! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'hezimet' gecesinin ardından...Haberi Görüntüle
Gözden KaçmasınSpor yazarları Beşiktaş ve Fenerbahçenin ağır yenilgilerini nasıl gördü Utanç gecesi, kabus...Spor yazarları Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ağır yenilgilerini nasıl gördü? 'Utanç gecesi, kabus...'Haberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nihat Kahveci#Fenerbahçe#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!