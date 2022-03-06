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Nihat Kahveci'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu! "10 kişiyle 13 kişi gibi oynadı"

#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig
Nihat Kahveciden Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu 10 kişiyle 13 kişi gibi oynadı

Eski futbolcu ve  futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Fenerbahçe'nin uzun süre eksik kalmasına rağmen muhteşem bir oyun ortaya koyduğunu belirtti.

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Fenerbahçe'nin bordo mavililere karşı eksik kalmasına rağmen iyi bir oyun sergilediğini söyleyen Nihat Kahveci, sarı lacivertlilerin mücadelesi övdü.

Sarı lacivertlilerin Trabzonspor'a karşı 13 kişiyle oynuyormuş görüntüsü verdiğini belirten Kahveci, "11'e 11 Fenerbahçe - Trabzonspor maçı izlemek istiyorum, Bugün İrfan'ın kartına kadar muhteşem maç oluyordu. Karar çıkınca sinirlendik. Doğru ya da yanlış karar olmasından değil... Fenerbahçe 10 kişiyle 13 kişi gibi oynadı. Bunda da en büyük nedenlerden biri Crespo ve Zajc'ın inanılmaz mücadelesi. Serdar ve Osayi'nin iyi oyunları... Serdar gol atmamasına rağmen en iyi maçlarından birini oynadı. 'Bu Fenerbahçe neredeydi' dedirtti. Hep Pereira dönemindeki mücadeleden bahsediyoruz ama bu Fenerbahçe onun da üzerine çıktı. Fenerbahçe eksik olmasına rağmen fazla oynuyormuş gibi mücadele etti. Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür ve Ahmetcan'ı çok beğendim." diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig

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