Nihat Kahveci'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından yıldız oyunculara sert sözler: 'Galatasaray'ın en kötüsü', 'Sinir bozuyor hemen gönderilmeli!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 14. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray 33 puanla liderliğini sürdürürken Fenerbahçe ise 32 puanda kalarak zirveye yerleşme fırsatını değerlendiremedi.

Zorlu mücadeleyi Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"İKİ TAKIM DA BİZE SUNDUKLARIYLA SINIFTA KALDILAR"

"İki takım da berabere kaldı, Galatasaray lider dönüyor. Bugünün kazananı kim? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Trabzonspor mu? Sahanın içinde oynanan oyununa, harcanan paralara baktığımda bize sunduklarıyla sınıfta kaldılar. Bir soru sormak istiyorum: Neden?

Galatasaray'ın çok daha fazla mazereti var. Muhteşem maç önü koreografiler, kazanırsa lider olacak Fenerbahçe var. Galatasaray taraftarı bence son anda galibiyeti kaçırsalar da ”kötünün iyisi" diyerek mutlu olmalılar.

Haberin Devamı

Bu kadar rotasyonda Galatasaray ilk 60 dakika diriyken, çok rahat götürdüler. Bu kadar niye sakatlık oldu o da ayrı tabii. Okan hocaya desen ki maç önü imzalasan bu şartlarda 1 puana ne dersin diye sorsan. Şartları kabul etmesine mecbur edecek bir imkan durumu vardı."

"FENERBAHÇE'NİN İLK YARIDAKİ KORKAK OYUNUNU İZLEMEYİ BEKLEMEZDİM"

"İşin Fenerbahçe taraftarına gelince konuşulacak çok olumsuz şey var. Bir kaç tane sadece olumlu şey var. Fenerbahçe çok daha iyi oynamalıydı. Derinlikli bir kadrosu vardı. Bu maça gelebileceğin en güçlü bir şekilde geldin. İlk şutu 88'de attı. Böyle oynamamalıydı. Puan farkı açılacakken 90+5'te golü attı ve puan farkını korudu. Eğer yenilseydi bambaşka şeyler konuşulurdu. Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki korkak oyununu izlemeyi beklemezdim. Çok ürkek bir takım vardı. Yediği gol hatalar zinciri.

Daha derli toplu oynayan Galatasaray, golü de buldu. Sonrasında da gol pozisyonlarına girdi. Galatasaray'da mecburiyetlerden dolayı yapılan değişikliklerden sonra da Fenerbahçe'nin diğer tarafta Duran, Talisca gibi hamleler yapabilme imkanından dolayı 1 puanı aldı. Bence koskoca Fenerbahçe takımı, bu kadar derinlikli bir kadro, Galatasaray'ın en olumsuz şekilde geldiği bir ortamda mutlaka kazanmalıydı."

Haberin Devamı

"FENERBAHÇE'NİN İLK İSABETLİ ŞUTUNUN 88. DAKİKADA EDSON'DAN GELMEMESİ LAZIMDI!"

“Fenerbahçe'nin ilk isabetli şutunun Edson'dan gelmemesi lazımdı. Dakika 88… Böyle maç oynayamaz Fenerbahçe, oynamamalı. Uğurcan'ın kucağına gelen Edson'un şutu. Duran, En-Nesyri, Talisca, Asensio var. İlk isabetli şut dakika 88'de geldi. Bu olamaz."

"TEDESCO BUGÜN HAYAL KIRIKLIĞI"

"Puan farkı 4 olsaydı şu an bambaşka şeyler konuşulurdu. Fenerbahçe'nin bugün özellikle ilk yarıdaki korkan ve çekinen bir halde oynamasını izlemeyi beklemezdim. Yediği golde hatalar zinciri var. Bu maçta üretmeyen sahada olmayan Nene'yi, Kerem'i, En-Nesyri'yi ikinci yarıya da başlatan Tedesco bende bugün performans olarak hayal kırıklığı."

Haberin Devamı

"GALATASARAY'IN EN KÖTÜSÜ SARA"

"Sane ve Lemina Galatasaray'ın en iyileriydi. Torreira'yı da beğendim. Galatasaray'ın en kötüsü bence Gabriel Sara'ydı. Çok top kaybetti çünkü. Galatasaray çok sakinken, Fenerbahçe çok tedirgindi. Bu kadar kötü oynayarak zor 1 puanı alırsın. O yüzden iki takım da çok mutsuz olmaz."

"DURAN'IN TEK AYAĞI DAHİ SAĞLAM OLSUN, EN-NESYRI'NİN ÖNÜNE YAZILMASI LAZIM!"

"Duran bugün puan farkı açtırmayan golü attı. ”Derbi golcüsüyüm" dedi. Bu arada Duran'ın tek ayağı sağlam olsun. İsterse peş peşe 3 kırmızı kart görsün. Duran'ın En-Nesyri'nin önüne yazması lazım. Bu En-Nesyri'den Fenerbahçe taraftarının çektiği nedir? Gol, asist yapmadığında çekilmiyor. Bazen gol attığında bile çekilmiyor. Bende Fenerbahçe'de sinir bozan bir numara En-Nesyri'dir. Bazılarının kadroda tutulmaması lazım. En-Nesyri'nin gönderilmesi lazım. Nene'yi de hiç beğenmedim. Sadece koşuyor diye En-Nesyri oynamamalı. Performansı ıslığı hak ediyor. Bu ıslık ilk değil. Geçen sene de ıslıklandı."

Haberin Devamı