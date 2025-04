Nihat Kahveci'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a çağrı: Yapılacak tek şey var

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Futbol yorumcusu ve eski milli futbolcu Nihat Kahveci maçın ardından Kontraspor YouTube kanalında karşılaşmayla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Nihat Kahveci'nin yorumları şöyle:

'İŞİN KRİTİK NOKTASI...'

"Şu an statta hüzün var, mutsuzluk var. Fenerbahçe taraftarı olmak gerçekten zor. Fenerbahçe sen iç sahada 9 eksikle gelmiş Kayserispor'dan 3 gol yiyorsan nasıl galip geleceksin. İşin kritik noktası; 3-2'den sonra Fenerbahçe'nin sahada olan 11 oyuncusunun 'Öndeyiz, maç bitti' rehavetine girip topu Kayserispor'a vermesi oldu."

'MAÇIN ADAMI GÖKHAN SAZDAĞI'

"Kayserispor'daki Gökhan Sazdağı da yeni sezonda nereye gider, hayırlı olsun şimdiden. Bir maçta, Kadıköy'e gelip 3 golün içinde bulunmak, 3 asist yapmak... Maçın adamı derim ben Gökhan'a. Top ayağına geldi, her kestiği her verdiği skor aldı. Kayserispor 4 kere kaleyi bulmuştur, 3 tane gol attı. Her geldiğinde gol attı."

Haberin Devamı

'ALLAH FENERBAHÇE TARAFTARINA SABIR VERSİN'

"Galatasaray burada puan kaybeder, Galatasaray şurada puan kaybeder derken sen yapman gerekeni yapamadın çünkü içeride 3 gol yedin. Fenerbahçe iç sahada 3 gol yer mi şampiyonluğa oynarken? Allah Fenerbahçeli taraftarlara sabır versin. Kazanırken de zor bitiyor maçlar. Bu kadar geriden gelip maç kazanmak hayra mı alamet, hazin bir son mu? Elbet bir yerde takılacağın belliydi. Yüzde 72 topa sahip oldun, rakip yüzde 28'le geldi gol attı sana. Bunun neresini öveceksin."

'MOURINHO FENERBAHÇE'YE HİÇBİR ŞEY KATAMADI'

"Rangers maçını verdin elendin. Kupada hep konuştuğun rakip Galatasaray. Yine kötü oynadın yenildi. Geldiğin günden beri mazeret ürettin. Kulübende Türk Milli Takımı'nın 5 oyuncusu var, hepsini sildin attın. Sahada Maximin olmasa rakip kaleye gidemeyeceksin. Bir maçın içinde 4'lü, 3'lü oynadın, tek forvet oynadın, çift forvet oynadın: Sonuç: 3 tane gol yedin. Mourinho'nun ismi geldi, CV'si geldi ama Fenerbahçe'ye hiçbir şey katamadı, Fenerbahçe geriye gitti. 5 puan geridesin."

Haberin Devamı

'FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI ARTIK SIFIRA YAKIN'

"Bu kadar derin kadro 3 gol yiyor böyle bir dönemde, Fenerbahçe taraftarı Allah size sabır versin. Benim aklım almıyor. Milyon eurolar harcanıyor, her türlü oyuncu alınıyor. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri de geliyor ama bir şeyler olmuyor. Matematik olarak şans devam ediyor ama fizik olarak, mental olarak ne kadar devam ediyor? Bana göre sıfıra yakın devam ediyor."

'OLAĞANÜSTÜ KONGRE VE TEKRARDAN SEÇİM'

"Yapılacak tek şey; Ali Koç'un bu sene kurduğu kadroya hiçbir şey demem ama genel üzerinden çok büyük bir başarısızlık var mı? Var. Yeni seçildi mi? Yeni seçildi. Ama buna rağmen şu an puan farkı 5. Bence büyük ihtimal bitti gibi de... Ali Koç'un yapması gereken sezon sonu olağanüstü kongre ve tekrardan seçim. Kendi seçiliyorsa da o zaman herkes de susacak ama yapılması gereken bu. Bu kadar kötü gidişatta bir başkan futbolcular almıştır, Mourinho'yı almıştır, kabul edersin, 'Daha ne yapsın' dersin. Ama başkan baştır ve başarısızlığın da sorumlusudur. O yüzden bence olağanüstü seçim kararı. Tekrardan seçiyorsa Fenerbahçeliler yoluna devam etsin."