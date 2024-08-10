Nihat Kahveci'den dikkat çeken Galatasaray kehaneti: 5. yıldızı takmak için...

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Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasının açılış maçında kozlarını paylaştı. Sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta oynanan ve 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sezona 3 puanla başlayan Galatasaray için spor yorumcusu Nihat Kahveci'den dikkat çeken yorumlar geldi.

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, Galatasaray'ın bu oyununu devam ettirmesi halinde şampiyonluğa ulaşmasının zor olduğunu dile getirdi.

İşte Nihat Kahveci'nin yorumları:

"OFANSİF VE DEFANSİF ANLAMDA KÖTÜYDÜ"

"Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon iç sahada inanılmaz bir üstünlüğü vardı. Bugün taraftara biraz stres yaptırdı ama iki golcüsüyle maçı kazanmayı bildi. Son iki sezonun şampiyonu, geçen sezonun Süper Kupa'sını kazanmış Galatasaray ama ofansif ve defansif anlamda kötü bir Galatasaray vardı."

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"NASIL OLSA KAZANIRIZ DİYE BİR ŞEY YOK"

"Futbolda dün yok, rehavet yok. İstersen 8 sene üst üste şampiyon ol. Ben Galatasaray'da oyuncuların üzerinde bir rehavet duygusu olduğunu görüyorum. "Biz iyiyiz. Biz zaten iyiyiz ki 102 puan aldık. Nasıl olsa kazanırız. Maçı çıkar alırız" dediklerini görüyorum ama futbol öyle bir şey değil. En az rakipleri kadar mücadele etmeliler."

"BU OYUNLA 5. YILDIZ ZOR"

"Galatasaray "Hedefimiz 25'inci şampiyonluk, 5 yıldız" dediği sezonda bu oyun gücüyle o hedefine ulaşır mı şu an zor gözüküyor. Galatasaray bugün berabere kalsaydı başka şeyler konuşulurdu."

"BERABERLİK DURUMUNDA KAOS DEVAM EDERDİ"

"Galatasaray berabere kalsaydı kaos devam ederdi. Şu anda Erden Bey gibi bir figür de yok ama anlamadığım Galatasaray'da eksikler belliyken bunlar neden erkenden giderilmedi bunu aklım almıyor benim."