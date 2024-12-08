Nihat Kahveci'den derbi sonrası Mourinho eleştirisi: Tarihte göremezsin, İstanbul sınırları içerisinde...

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-0'lık Beşiktaş galibiyeti ile noktalandı.

Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 73. dakikada Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Semih Kılıçsoy'un 90+8'de attığı gol ofsayt bayrağına takıldı.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes 90+4'te ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Dzeko ile çok sayıda gol pozisyonuna giren, Tadic ve son anlarda En Nesyri ile direğe takılan Fenerbahçe'nin ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Ligde 5 maç sonra galibiyet alan Beşiktaş puanını 25'e yükseltti. Fenerbahçe ise 32 puanda kaldı.

Karşılaşma sonrası Kontraspor ekranlarında konuşan Nihat Kahveci, Mourinho ve Fenerbahçeli futbolcular için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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'İYİ HAZIRLANMIŞLAR'

Derbi başlayana kadar Fenerbahçe'nin favori olduğunu ve maçta pozisyonlara da girdiğini aktaran Nihat Kahveci, "Beşiktaşlı oyuncular, teknik direktörüyle beraber maça iyi hazırlanmış. Böyle bir kaos ortamında iyi bir galibiyet oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" dedi.

'SERDAR TOPRAKTEPE PARANTEZİ'

Serdar Topraktepe'nin bugün taraftarın gönlünü fethettiğini bildiren Nihat Kahveci, "Serdar hoca zaten Türkiye Kupası döneminde takıma dokunuşlarıyla bir şeyler sunmuştu" ifadesini kullandı.

'TARİHTE BULABİLECEĞİN EN KARIŞIK BEŞİKTAŞ'

Ünlü yorumcu, "Tarihinde bulabileceğin en karışık ve en kaotik bir Beşiktaş’ı buluyorsun. Derbilerde girdiğin pozisyonları değerlendireceksin" şeklinde konuştu.

'MOURINHO FORMSUZ'

Jose Mourinho'nun derbi performansını eleştiren Nihat Kahveci, "İç sahada Galatasaray derbisini kaybettin. Dış sahada formsuz Beşiktaş'a derbi kaybettin. Mourinho'lu Fenerbahçe şu an İstanbul sınırları içinde derbi kazanamadı. Bu maçları farklı yaşayan Mourinho, iki maçta da formsuzdu" dedi.