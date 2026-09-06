Nihat Kahveci'den derbi sonrası Fenerbahçe'nin yıldızına sert sözler: 'Yürüyerek oynayamazsın!'

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Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırladı. Derbide 3 puan Beşiktaş'ın oldu.

Fenerbahçe, maçın 26. dakikasında Milan Skriniar'ın golüyle öne geçti. Beşiktaş'ın golü 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'dan geldi.

Beşiktaş'a derbi galibiyetini getiren golü ise 73. dakikada Vlahovic kaydetti. Pası Orkun Kökçü verdi.

Bu sonuçla birlikte ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe 6 puanda kaldı. Beşiktaş'ın puanı 9 oldu.

Karşılaşmayı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE'DEN GERÇEKTEN İYİ OYNADI"

"Net bir şekilde futbolun bugün adaleti olduğunu gördük. Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe'den gerçekten iyi oynadı. 35-40 milyon Fenerbahçeli bu söylediğime katılır, katılmalıdır da; Fenerbahçe bugün kötü oynadı. Skriniar ile öne geçtikten sonra daha iyi oynamasını beklersin ancak Beşiktaş beklediğimden çok daha iyi oynadı. 3 gol, 4 gol atsalar kimse neden attı demezdi. Özellikle 2. yarı dominasyonu net bir şekilde Beşiktaş'taydı."

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"BEŞİKTAŞ GİTTİ SANKİ İNÖNÜ STADI'NDA BİR MAÇ OYNARMIŞ GİBİ CESARETLİYDİ"

"Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, 9 puan yaptı. Maç önü Vincenzo 'büyük takım gibi oynayacağız' dedi ve Beşiktaş gitti sanki İnönü Stadı'nda bir maç oynarmış gibi cesaretliydi. Önde baskı, orta sahada top kapma ve mücadele... Golü yiyip demoralize olmadılar. Trossard'ın inanılmaz sağ ayak dışı pası ve Vincenzo döneminin parlayan yıldızı Rıdvan'ın koşusuyla uzak köşeye çok şık bir gol attılar."

"BÜYÜK BİR FORMASYON HATASI"

"İlk yarıda Kante, Guendouzi ve İrfan'la orta sahası boş gözüken Fenerbahçe'de İrfan kötü oynadı. İkinci yarıda tepkilerden etkilenen İsmail Hoca, Kerem'i oyuna aldı. Kerem'i sağ veya sol öne koysa bir şey demem ama orta saha boşken çift forvete döndü. Beşiktaş ondan sonra ikinci yarı aktı. Bu da büyük bir formasyon hatasıdır ve net bir şekilde İsmail Hoca'ya yazar."

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"YÜRÜYEREK FENERBAHÇE'DE OYNAYAMAZSIN"

"Hak edene hak ettiğini överim. İlk yarı hareketli olan Greenwood, ikinci yarıda yürüdü. Yürüyerek Fenerbahçe'de oynayamazsın."

"Vlahovic'in Skriniar'a yaptığı bir hareket var. VAR görmüyor mu? Bizim ülkemizde bazı hareketler yapılamaz. Ben şu an televizyonda bu hareketi yapsam kapanırız. Bu net bir şeydir. Eliyle yuvarlak yaptı. Bu bizim ülkemizde küfürdür ve kırmızı karttır."