Nihat Kahveci'den çok konuşulacak Muslera sözleri! 'Kimileri efsane oluyor, kimileri kestane'

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçları öncesinde Galatasaray puanını 13'e yükseltti. Son sıradaki Dinamo Kiev ilk puanını aldı. UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşılaşacak.

Maçın ardından Kontraspor'da yorumlarda bulunan Nihat Kahveci bu maçın sadece Fernando Muslera'ya yazmayacağını, takımın gelen hatlarıyla etkisi olduğunu söyledi. Ayrıca yönetim ve Okan Buruk'a da yüklendi. İşte Kahveci'nin açıklamalarından satır başları;

'ÇOK ACİL TRANSFER LAZIM'

"Okan Buruk ve yönetime de yazar bu maç. Galatasaray'da gündem; acil, çok acil net transferler! Bu maçtan sonra özellikle! Bugün Yusuf Demir oyuna girdikten sonra nokta atışı orta yaptı Osimhen kalecinin üzerine vurdu. Osimhen'e akan oyunda gol lazım. Çünkü paniğe kapılıp çok fazla ofsayta düşüyor. Bugün Yunus sahada yoktu. Barış Alper koşmadı demem ama yine dengesizdi. Bugün bana göre Galatasaray yenildi. Böyle beraberliği kabul edemem. Dinamo Kiev ilk puanını buradan aldı. Galatasaray'da gol yeme alışkanlığı oldu. Rakibin birçok anda senden daha iyi atak yaptı. Andriy Yarmolenko iyi ki ilk yarı oynamamış."

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'BÖYLE GOLCÜYÜ KİM ALIR'

"Osimhen sürekli ofsayta düşüyor. Sürekli ofsayta düşen bir golcüyü Avrupa takımı alır mı? Ismail Jakobs savunmada kötüydü, yenilen gollerde onun da hatası vardı, hücumda da etkisizdi. Kaan Ayhan'ın zaten haftalardır form düşüklüğü var. Galatasaray'ın iki stoperi gol attı ama takım savunmasında ciddi problem var. Okan hoca da artık bu duruma çözüm aramalı. Gabriel Sara yok, Torreira'nın da performansı düştü. Ya 1 tane ısıran Galatasaraylı oyuncu görmedim. Hücumda Yunus Akgün'ü hiç görmedim, Barış Alper Yılmaz ise debelendi durdu. İleride de bir uyumsuzluk gözüküyor."

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'KİMİLERİ EFSANE KİMİLERİ KESTANE'

'Her kariyerin bir bitişi var. Kimse hiçbir kulüpten üstün değil. Herkesin yeri doluyor. Kimileri efsane oluyor, kimileri kestane oluyor. Muslera, Galatasaray efsanesi oldu. Muslera 13 Muslera, sen bunları tutarsın ya. 13 senedir seni izliyoruz, o topu sen kurtarırsın. Seni Muslera yapan o anlardı. Bu maç tek başına Muslera'ya yazmaz. Son golde yapabileceği hiçbir şey yok. Bir formsuzluğun var, bunu kabul et. Taraftar tepkisinde haklı mı? Bence böyle olmamalıydı. Net olmayan şeyler, insanları rahatsız eder. Muslera; desin ki 'Sezon sonu gidiyorum, gitmiyorum' neyse ama bir şey söylesin. Sonra bu performanslar olunca seni ıslıklarlar.'

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'BURUK VE YÖNETİME DE YAZAR'

"Hocaya da yazar tabii bu maç! Kulübeye bu hale nasıl geldi de yazar, yönetime yazar. Galatasaray'da gündem; acil, çok acil net transferler! Bu maçtan sonra da özellikle. Hele Hatayspor maçından sonra zaten belli oldu lig için bile."