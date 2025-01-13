Nihat Kahveci'den çok konuşulacak Galatasaray sözleri! 'Ülke karışsın, ülke yarı yarıya bölünsün diye...'

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Barış Alper Yılmaz'ın bulduğu 2 golle rakibini deviren sarı-kırmızılılar puanını 50'ye yükseltti.

Maçın ardından Kontraspor YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, "Bu maç ülkeyi karıştıracak cinsten" yorumunu yaptı. İşte Kahveci'nin açıklamalarından satır başları....

'ÜLKE KARIŞSIN DİYE BİR MAÇ'

"Kaos anlamında, ülke karışsın diye, ülke yarı yarıya bölünsün diye tartışmalı bol pozisyonun olduğu bir maç. Ne desen küfür yersin. Ne konuşsan birilerinin 'Hadi! Sen osun, sen busun' diyeceği bir maç oldu."

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'SAHANIN EN KÖTÜSÜ KEREM'Dİ'

"Ben savunmacı olsam Osimhen ve Barış Alper'e karşı oynamak istemezdim. Bugün Kerem Demirbay'ın günü değildi. Elinden geleni yaptı ama sahada Galatasaray'ın kötü ismiydi."

BARIŞ ALPER SÖZLERİ

"Avrupa Şampiyonası'nda bazıları '1 gol, 1 asisti bile yok' dedi Barış Alper için. Biz ne dedik? 'En iyilerden birisiydi' dedik. Al işte, kenar oyuncusu olarak kaç gole ulaştı? Yunus'un performansı kimse beklemezdi. Yunus bile beklemezdi."

'BENCE PENALTI'

"Mertens kaç metre uzaktan kesti o topu, 20-25 metre. Oradaki niyet kafayla vurmak mı? Evet ama vuramadı. Ele çarptı mı sonra? Evet. Bana göre penaltı olmalıydı. VAR niye çağırmadı onu bilemem. Bence ilk yarı Hamza'nın eline çarpan top bence penaltı. Galatasaray'ın ikinci golü öncesi orada bir pozisyon var. Orada Opoku'ya hafif bir temas görüyorum. Osimhen'in eline top geliyor ama el doğal konumda. Osimhen golü atan olsa ya da eline çarptı top düştü ve Barış vurdu kesin iptal ama sonra o top Barış'a gidiyor, aradan zaman geçiyor ve gol oluyor. El verilmez."