Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı yıldızlara tepki! 'Beşiktaş yollamalı! Sen topu unutmuşsun'

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, 1-1 berabere kaldı. Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında siyah beyazlı takımın 10 kişi kaldığı maçta oynadığı oyunu değerlendirdi.

Nihat Kahveci'nin Kasımpaşa - Beşiktaş maçı değerlendirmeleri şöyle:

'BEŞİKTAŞ 10 KİŞİYLE DE ÜRETEBİLECEĞİNİ GÖSTERDİ'

'Tabela kötü, skor kötü ama 10 kişilik Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki oyunu... Rakibe pozisyon verdi mi? Verdi. Ama 10 kişiyle de üretebileceğini, pozisyona girebileceğini gösterdi.'

'10 KİŞİ KALAN BEŞİKTAŞ'I BEĞENDİM'

"Beşiktaş'ta o kadar malzeme var ki konuşacak; iyisiyle, kötüsüyle şaka gibi! Beşiktaş maçlarını 10 kişi üzerinden konuşabiliriz, 9 kişi üzerinden konuşabiliriz, büyük maç üzerinden konuşabiliriz, normal rakipler üzerinden konuşabiliriz, 11'e 11 ne oynuyor, 11'e 10 ne oynuyor konuşulabiliriz. 10 kişi kaldığını nasıl bu kadar kötü oynuyor, 10 kişi kaldığında nasıl bu kadar iyi oynuyor? Konuş konuş bitmez. Mesela bugün ben 10 kişi kalan Beşiktaş'ın oyununu beğendim. O yüzden Göztepe maçı sonrası sinirliydim. 'Koskoca Beşiktaş 10 kişi kalabilir, Tayyip Talha kırmızı kart görebilir ama sen bir tane nasıl üretemezsin' dedim. Bugün 10 kalan Beşiktaş üretti abi."

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'TAYYİP TALHA HATALISIN'

'Beşiktaş takımından bahsediyoruz. Tayyip Talha kızmayacaksın kardeşim, hiç kızmayacaksın. 4 günde 2 tane kırmızı kart gördün. Hatalı mısın? Hatalısın. Adamın bileği kırılıyordu. Bana göre kırmızı. Senin orada ne işin var!"

'BEŞİKTAŞ NORMAL OYUNCULARI YOLLAMALI'

"Beşiktaş takımı başarılı olmak istiyorsa... Senin şampiyonluk mücadelesi verdiği rakiplerinden Galatasaray, Davinson ile oynuyor; Fenerbahçe, Skriniar ile oynuyor. Sen, Tayyip Talha ile nasıl mücadele edeceksin abi! Normal oyuncu kaldırmaz büyük takım kadrosu ve Beşiktaş da şu normal oyuncuları yollamalı artık. Olmaz!"

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'SEN TOPU UNUTMUŞSUN IMMOBILE'

"Immobile, senin geçmişine saygı duymayanla ben burada hesaplaşırım. 4 kere gol kralı oldun ama sen topu unutmuşsun Immobile! Kaçırdığın gole bir şey demiyorum ama ayağındaki topu ver, kaptırma ya! Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bir oyuncu 4 kere gol kralı olup bu kadar topu nasıl unutur?"