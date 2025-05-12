Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızına övgüler! 'Böyle oyuncunun etrafına takım kuracaksın'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş, 29. dakikada Rafa Silva öne geçerken 44. dakikada Rashica farkı 2'ye çıkardı. Adana Demirspor, 45+8. dakikada Arda Okan ile golü buldu ve devreye 2-1 girildi.

Siyah-beyazlılar, 62. dakikada Immobile skoru 3-1'e getirirken son sözü 83. dakikada Joao Mario söyledi.

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş, 58 puanla 3. sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'KASIM AYINDA HAVLU ATMAMASI GEREKEN BİR BEŞİKTAŞ BEKLİYORUM'

Haberin Devamı

Bugün favoriler kazandı, sürpriz olmadı. Serdal Adalı ve Beşiktaş günün kazananlarıydı. Beşiktaş'tan beklenilen ligi 3. sırada bitirmesi. Artık yeni sezon; başkan belli, hoca belli, transferlere bakacağız, ondan sonra kasım ayında havlu atmaması gereken bir Beşiktaş bekliyorum.

'HERKES, HERKESE BAKIP GALİBİYETİNİ BEKLİYOR'

Galatasaray, eğer Türkiye Kupası'nı kazanır ve Beşiktaş ligi üçüncü bitirirse Avrupa'da daha az ön eleme oynayacak. Trabzonspor kazanırsa daha fazla maç oynayacak. Bu salıncakmış, bankmış, kaydırakmış işlerini herkes bıraksın. Herkes, herkese bakıp galibiyetini bekleyebiliyor.

'BÖYLE OYUNCUNUN ETRAFINA TAKIM KURACAKSIN'

Rafa Silva'yı alkışlıyorum. Böyle oyuncunun etrafına takım kuracaksın. Düştüğü dönemler oldu ama her maçta koştu, mücadele etti. Sezonun en iyi oyuncusu Rafa. Yanına da Mert Günok'u koyarım.

'IMMOBILE SOĞUK HAVA SEVMİYOR'

Immobile bir ara futbolu unutmuştu ama bugün her pozisyonun içindeydi. Bu maçta beğendim. Sezon başında ve şimdi Immobile uçuyordu ama kışın sahada yoktu. Soğuk hava sevmiyor.

'NECİP UYSAL KAPTANIMDIR'

Kimileri yeteneğini beğenir beğenmez ama Necip Uysal'ın sahalara dönmesini görmek beni mutlu etti. İlk maçına benim yerime girmişti. Şimdi ağır bir sakatlıktan sonra sahalara döndü. Benim yaşadığım sakatlığı yaşadı, kaptanımdır. Duygulandım. Beşiktaş'ta 16 yıl oynayıp kupalar kazanmış bir isim. Necip Uysal, Beşiktaş efsanesidir. alkışlıyorum kendisini.

Haberin Devamı