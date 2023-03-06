Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a ve Mert Günok'a övgü! Milli Takım sözleri...

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Adana Demirspor'u 2-1 yenerek 3 haftalık galibiyet hasretini noktaladı. Siyah-beyazlıların galibiyetini eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci değerlendirdi.

Nihat Kahveci'nin sözleri şu şekilde:

150 dakika oynansa sıkılmayacağımız bir maçtı iki takım adına da. Beşiktaş hep golü arayan taraftı, son 10 dakikada Ankaragücü 2-2'yi de bulabilirdi. Mert'in Emre'nin kafasını kurtarışı da muhteşemdi. Kuntz hoca da izledi bu maçı tribünde, sanırım Mert'i Milli Takım'ın kalesinde oynatacak gibi görünüyor.

Onur Bulut yorumu

Onur zaten beğendiğimiz bir oyuncuydu. İçeriye girmeleri, Redmond'la anlaşmaları, Cenk'e kestikleri toplarla Beşiktaş'a faydalı olacağını kanıtladı. Beşiktaş'a gelip ayakları titreyebilirdi ama Onur bunu hiç yaşamadı. Onur'u daha rahat değerlendirebiliyoruz, Coley için bir şey diyemiyoruz. Omar'ın fiziği çok iyi görünüyor, bu maçta da kötü görüntü vermedi. Rosier kötüyken bile oynamıştı, iyi olduğu zaman ligin en iyisi diyebiliriz. Artık Onur tehdidi var.

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Bu performans madem çıkıyordu neden bu zamana kadar çıkmadı diyebilirler, doğru. İkinci olabiliyorsa ikinci olmalı Beşiktaş. Sonuna kadar götürmesi lazım. Oynanan maçlarda taraftara saygı duyarak oynaması lazım. Diğer rakipleri de Beşiktaş'ın kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe 51, Beşiktaş 43 puanda. İkincilik bile zor görünüyor ama büyük takımlar hedefi koyup ona uygun ilerlemesi gerekiyor. Beşiktaş'ta bugün bunu görmek taraftarı etkilemiştir. Özgüven kazanarak yeni sezona da hazırlanırsın. Hoca da bu zamanki performansları değerlendirir.

"Şenol Güneş zamanının en iyi oyunu"

Cenk'in soyadı Gökhan gibiydi, çok duyduk ikisinin adını. Cenk vurdu, Gökhan çıkardı resmen. Gökhan takımının daha fazla gol yemesini engelledi. Şenol hoca zamanının en iyi oyununu gördük diyebiliriz. Redmond, işin sonunu getirebilse acayip işler çıkacak. Sahanın en iyilerinden biriydi. Salih ceza sahasına girmenin hediyesini aldı.

Hadziahmetovic 6 numara pozisyonunda oynayarak pozisyonunun gereğini yaptı. 10 üzerinden 8'lik her maç oynuyor bu maçta da o görüntüyü verdi. Beşiktaş'ın istediği orta saha kurgusunu tamamladı. Salih çıktıktan sonra Maxim'in girmesini, Hadziahmetovic, Gedson ve Maxim'i aynı anda izlemek isterdim. Tayfur'dan önce Maxim'in oynamasını beklerdim. Bugün ilk 11 bile olabilirdi.

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