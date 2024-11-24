Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası sert eleştiri: 'Ders verdi, yazık! Şampiyonluk...'

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 4-2'lik skorla mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla İzmir ekibine evinde 22 yıl sonra yenildi. Karşılaşmanın ilk 9 dakikasında 2-0 öne geçen Kartal, İzmir ekibinin 12, 32 ve 82. ve 90+1. dakikalarındaki gollerine engel olamayınca sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

22 YIL SONRA BİR İLK

Göztepe'ye İstanbul’da en son 2001-2002 sezonunda kaybeden siyah-beyazlılar, sonrasında oynadığı 6 lig müsabakadan da galip ayrılmıştı.

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇ

Beşiktaş, ligde oynadığı son 4 müsabakada Galatasaray’a 2-1, Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olurken Başakşehir ile de 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar son olarak da Göztepe’ye sahasında 4-2 mağlup olarak oynadığı son 4 lig mücadelesinde yalnızca 1 puan toplayabildi.

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NİHAT KAHVECİ'DEN ELEŞTİRİLER

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, maçın ardından çarpıcı yorumlarda bulundu.

İşte Nihat Kahveci'nin sözleri;

Beşiktaş’ın geriden oyun kurma sistemini biri bana anlatsın ya! Başka bir düzen yok mu? Bu nedir ya? Beşiktaş’tan bahsediyoruz. Bu istatistiklerde sıkıntı var. İlk yarı kaçan, dolu pozisyona giren Göztepe’yi gördüm. İstatistiklere bir baktım. Beşiktaş yüzde 62 topa sahip olmuş. Nerde sahip oldu ya?

TARAFTARA YAZIK

Şampiyonluk konusu kapandı, bitti. Gelen taraftara yazık. Beşiktaş taraftarı yine gidecek, sizin için gelmiyor ki! 45 puan fark yediğinde de gidiyordu.

SİZ NEREDESİNİZ?

Maç önü paylaşımlar mükemmel. 'Taraftarımızı bekliyoruz' demişler. Geldi taraftar. Başkan, yönetim, Gio hocam, futbolcular siz neredesiniz? Taraftar geldi. Sonra yuhluyorlar oluyor