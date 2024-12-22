Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Alanyaspor sonrası çağrı: 'Anlatın hadi! Bu taraftar...'

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Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor 1-1 berabere kalırken Nihat Kahveci'den maç sonu çarpıcı yorumlar geldi.

İşte Nihat Kahveci'nin sözleri;

Golde rakip asist yaptı, Silva gitti attı. Silva da çalım atmayı unutmuş. Silva'nın kaptırdığı top sayısına bakın. Gedson ölümüne koştu yine. Gedson kalecinin hatasında topu tuttun, bomboş pozisyonda o golü atacaksın. Arada takımına moral vereceksin. Gerçekten yazık. Beşiktaş tarihindeki son 2 ayı konuşsak 20 yıl çözemeyiz.

MASUAKU'YU ALAMADIM

Masuaku neden oyuna girdi? Islıklanacağı belliydi. Masuaku'nun oyuna girmesini anlamadım. O ıslıklandığında takım arkadaşlarının etkileneceğini biliyoruz. Bugün Beşiktaş takımını izlemeye giden Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum. Biraz boşluklar vardı ama bu oyuna bu bile fazla.

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ANLATIN HADİ, REZALET

Bu yönetimin içinde bulunan hiç kimse haklı değil. Şu taraftarın bilmek istediklerini anlatın. Öyle Adana Demirspor maçında konuşup, 'Şu an var da anlatamıyoruz' deyip konuşmayın. Anlatın hadi! Bari onu yapın taraftara. Enteresan şekilde Beşiktaş'ın 2 kupayla kapattığı söylüyoruz ama gerisi rezalet.

NE OLDU ANLAMADIM

Muçi koskoca sahanın içindeyken uzak köşeye vurdu, Ertuğrul çıkardı. Muçi daha yoktu. Silva inanılmaz top kayıpları yaptı. Semih'in bir tane volesi var. Sahada yoktu. Bunlar öz güven eksikliği. Bu seviyelerde oynamak istiyorsanız buraları aşacaksınız. Ayaklar titremeyecek. O ıskalar kabul edilemez. Semih çok zor şeyler yaşadı. Beşiktaş'ın en kötü oynadığı dönemde attığı goller... Bu sezon başından itibaren ne oldu anlamadım. Gio hocaya kızdık oynatmadı diye ama Semih ne durumda bilmiyoruz. Semih peş peşe oynuyor sonuç yok. Semih'i anlatacak.

MACCABI'YI YENSEN...

Beşiktaş'ın içinde neler oluyor? Beşiktaş'ta bir patlama olacak ama ne zaman olacak. Mali kongrede neler yaşandı? Beşiktaşlı futbolcularda hiçbir hedef maçı yok mu? Maccabi'yi yensen Avrupa'da devam edeceksin.