Nihat Kahveci'den Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından sert sözler: 'Bu oyun gücüyle nasıl şampiyon olacaksın?'

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Sarı-lacivertliler, 64. dakikada Skriniar'ın golüyle öne geçti.

Başakşehir ise Bertuğ Yıldırım'ın 81. dakikada attığı golle skorda eşitliği sağladı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"BU BEKLENİLMEYEN BİR DURUM"

"Fenerbahçe yenilgisiz devam ediyor. Son iki maçta 4 puan bıraktı. Fenerbahçe galibiyeti hak etmedi. Kötü oyununa rağmen fişi çekecek pozisyonlar da buldu. Fenerbahçe'nin en kaliteli oyuncusu, ayağı tertemiz, topu sürdüğünde heyecanlandıran En Nesyri; çaprazdan karşı karşıya kaldı, Fred arkada boştu, görmedi! Hadi olmadı golü at, maçı kazandır. Golü duran toptan attı. Fenerbahçe; Galatasaray ve Başakşehir'e toplam 4 puan bıraktı. Normal değil, bu beklenilmeyen bir durum."

"DURAN'I 57'DE NEDEN ÇIKARDIN?"

"Jhon Duran'ı niye oynattın demem. Tedesco, Duran'ı 57'de neden çıkardın? Bu oyun gücüyle nasıl şampiyon olacaksın? Yanlış anlaşılmasın kadro kalitesinde bir sıkıntı yok. Bireysel olarak iyi oyuncular var."

"GOL VE ASİST YAPARSA DAHA ÇOK ÖVERİZ ONU"

"Bazı oyuncular var Fenerbahçe'de gol atmadığı sürece çekilmiyorlar. Bunlardan ikisi Talisca ve En-Nesyri. Koşuyor mücadele ediyor ama buna Nene'yi de dahil ederim. Gol ve asist yaparsa daha çok överiz onu. Kerem de öyle."

"DOYMUŞ BİR KEREM GÖRÜYORUM"

"Kerem Aktürkoğlu sahada yoktu. Kerem'in artık kendine gelmesi lazım. Oldum görüyorum Kerem'de. Ben oldum diyen ölmüş olur. Tekrardan aç hissetmeli. Doymuş bir Kerem görüyorum. Seni uyarıyorum çünkü sen Milli Takım'ın oyuncususun. Maça aç çık! Bak forman gider."

"Duran yine sahanın içinde bir tane bir şey salladı. Kırmızı verse neden verdi demem. O eli niye sallıyorsun! Kalitelisin, bir tane kötü gol atmıyorsun. İki derbide kritik goller atmışsın."

"BERTUĞ TERTEMİZ GOLÜ ATTI"

"Bu arada Kemen kesiyor, Ederson altıpasta, Oğuz kademede, Bertuğ Yıldırım çıkıyor atıyor. Bana kimse faul demesin. Öyle konuşanlar varsa kimse kusura bakmasın faulün f'si yok. Bertuğ tertemiz golü attı. Defans olarak da kötüsün. Başakşehir bayağı pozisyonlara girdi."