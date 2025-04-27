Nihat Kahveci’den Barış Alper ve Zidane sözleri: 'Şutlarımın yanına yaklaşamaz'

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Yorumcu ve eski milli futbolcu olan Nihat Kahveci ile Eşi Fulya Sever Kahveci Corendon Sport Talks programına konuk oldular.

John Benjamin Toshack’ın kendisini unutmadığını ve çok istediğini söyleyen Nihat Kahveci; bu durum sonrası Real Sociedad transferinin gerçekleştiğini söyledi. Transferde, Ankara’da oynanılan Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettiği maçın etkili olduğunu belirtti.

"BARIŞ ALPER BENİM ŞUTLARIMA YANAŞAMAZ"

Paylaşımcı bir futbolcu olduğunu söyleyen Kahveci; sağ bek, sağ açık, sol açık, forvet arkası ve forvet oynadığını, bu yüzden de çok güzel asistler ve goller yaptığını söyledi. “Bugün, bu kadar mevkide oynama özelliği olan oyuncu Barış Alper Yılmaz var. Onun kadar atletik değildim ama bende çabuktum. Barış Alper Yılmaz’da benim şutlarıma yanaşamaz o ayrı” ifadelerini kullandı.

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Bernabeu’da oynadıkları maçta bomba ihbarı yapıldığını söyleyen Kahveci; Kovacevic’in korkarak depar attığını, daha sonra otobüste Kovacevic’in ona “Bomba ihbarı yapıldı, golün sayılmaz” dediğini söyledi.

"ZIDANE BENİ NASIL TANIMASIN? 23 GOL ATMIŞIZ!"

İspanya’da sokakta yürürken bir dükkana giren Nihat Kahveci, Zidane ile karşılaştığını, Zidane’ın “nasılsın, iyi misin?” dediğini, yanında bulunan milli takım arkadaşının kendisini tanımasını şaşırdığını söyledi. Kahveci, bu olaya “Nasıl tanımasın? 23 gol atmışız” diyerek esprili bir şekilde yanıt verdi.

Nihat Kahveci, 2002 Dünya Kupası zamanında uçakta yaşadıklarını anlattı. “Adeta düştük, öldük. Felak, Nas hepsini okudum diyen Kahveci, “Biz, Milli takım oyuncuları bir indik, hani melek olursun ya, herkes sakin. Sonra bir idmana çıktık, hırstan herkes birbirine dalıyor ama değerdi. 4 tane F16, Atatürk Havalimanı’ndan Taksim’e gittik, kendimi Tarkan’la şarkı söylerken buldum.”

"NİHAT GAZA GELİP 6 GOL ATTI"

Fulya Sever Kahveci’den Nihat Kahveci anısı: “1-2 yıl önceki bir turnuvada Nihat ve Ümit Ağabey sahadalar. Biz de Ümit Davala’nın eşi Başak ile oturuyoruz. Arkadan, “Nihat gol atsana” diye bağırıyor. Ben de “Nihat, sakın koşup sakatlanma lütfen” diyorum. Sonra Nihat, sahada gaza gelip 6 tane gol attı.”

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Mücevher işi yapan Fulya Sever Kahveci; gıda mühendisliğini restoranlar kurup, sadece onları işletirken yaptığını söyledi. Babaannesi, annesine, onun da kendisine hediye edecek olan yüzüğün hikayesini anlatan Kahveci; yüzüğün kendisine bir türlü gelmediğini, o aralar yaptığı resimleri hikayelerle beraber mücevhere dönüştürdüğünü, sebebini de “bunları yaptırayım, kendime takayım, ailemizin bir yadigarı olsun” diyerek açıkladı. Önce hikaye haline getirip daha sonra da hayata geçirdiğini söyledi.