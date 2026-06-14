Nihat Kahveci’den A Milli Takım'a sert eleştiri: 'Hayal kırıklığı yaşıyorum!'

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A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın golleri 27' Irankunda, 75' Metcalfe'den geldi.

Bu sonuçla D Grubu'nda ABD 3 puanla zirveda yer aldı. Avustralya aynı puanla 2. sırada kendine yer buldu. Türkiye -2 averaj ile 3. sırada yer alırken, ABD'ye 3-0 mağlup olan Paraguay 4. ve son sırada yer aldı.

Ay yıldızlılar Dünya Kupası'ndaki bir sonraki maçını 20 Haziran Cumartesi, saat 06.00'da Paraguay ile oynayacak. 3. ve son maç 26 Haziran Cuma, 05.00'te oynanacak.

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Karşılaşmayı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

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"ÇOK BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

"Çok umutluyduk, çok mutluyduk, çok gururluyduk. Şu an ben şahsen çok üzgünüm, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Gol atması gereken oyuncularımız gerektiği gibi oynamadı. Fiziksel mücadele beklediğimiz atletizm sahibi oyuncularımız bekleneni yapmadı. İyi şut atar dediğimiz oyuncularımız o şutları atmadı. Hepsi rakip defanstan döndü, auta gitti, biri de direkten döndü. Rakip forveti tutar dediğimiz defans oyuncularımız görevini yapamadı. Kritik topları çıkaran kalecimiz Uğurcan da dahil görevini yapmadığı bir milli takım izlediğimiz için hayal kırıklığı yaşıyorum.

"BEKLENİLEN OYUNUN B’SİNİ BİLE OYNAYAMADIK"

Avustralya, gelirken yaptığı iyi şeyi alıp bu maça 100 dakika taşıdı. Set kurmak, ölümüne oynamak, fiziksel üstünlükle oynamak… Biz ise buraya nasıl geldiysek beklenilen oyunun B’sini bile oynayamadık. Kötü yenildik, kötü goller yiyerek yenildik.

Dakika 81, maç 2-0 olmuş. İsmail’le Zeki çıkıyor, Mert’le Salih giriyor. O an hocanın sınıfta kaldığı andır bende. Birbirimize şaşkın şaşkın baktık. Ne oluyor dedim. Bu kadarını beklemiyordum. O oyuncu değişiklikleri benim için hayal kırıklığı oldu. Hocamız da sahanın içindeki futbolcular gibiydi.

Takım olarak benim beklentilerimi bir gram karşılamadı. Çok da doğru yapan yoktu bu arada."