Nihat Kahveci, Vitor Pereira'ya yüklendi! "Senin kredin yok"

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Sarı lacivertlilerde ikinci dönemini yaşayan Portekizli teknik adam, Kayserispor beraberliğinin ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelirken geleceği de tartışmaya açıldı.

Lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de Frankfurt ve Olympiakos'un ardından üçüncü sırada yer alırken Vitor Pereira'nın oynattığı sistem ve oyun tercihleri tartışma konusu oldu.

TRT Spor'da Vitor Pereira'nın tercihlerini değerlendiren Nihat Kahveci, "Vitor Pereira sen buraya takımı şampiyon yap diye geldin. Kadron da çok iyi. Senin sadece oyunun değil kadro seçimin, oynatmış olduğun sistem, her şey tartışılır. Son maçın son yarım saati Fenerbahçe enteresan bir sistemle oynadı. Fatih Terim'in, Sergen Yalçın'ın kredisi Pereira'da yok. Sen Fener'de şampiyonluk alsaydın kredin olurdu ama daha önce başarısız bir dönemin de var." sözleriyle Portekizli hocayı eleştirdi.